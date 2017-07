Fuengirola devolverá a Mijas la nave de bomberos antes del desahucio La nave de los bomberos se encuentra en los límites de ambos municipios costasoleños. :: i. gelibter Mula envía una misiva a Maldonado en la que no considera que la justicia haya ordenado la entrega, aunque anuncia que así lo hará IVÁN GELIBTER Lunes, 31 julio 2017, 00:47

El conflicto entre los ayuntamientos de Fuengirola y Mijas a cuenta de la antigua nave de bomberos -en posesión de los primeros pese a estar en el municipio mijeño- está un paso de concluir, y todas las señales a punta que no hará falta acudir a un proceso de desahucio, tal como anunció el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, hace unos meses; ya que el consistorio fuengiroleño se lo entregará a sus vecinos.

Según explicaron fuentes municipales de Mijas consultadas, Fuengirola habría estado utilizando a lo largo de los años la nave de bomberos situada en Mijas.

El municipio vecino, con el paso del tiempo, construyó su propia nave y el Ayuntamiento mijeño dice estar en su derecho y deber de solicitar la devolución de dicho inmueble a los vecinos, «hecho que denegó la entonces regidora y ahora Parlamentaria del Partido Popular, Esperanza Oña además de la actual alcaldesa, Ana Mula», añadieron estas fuentes. Estas circunstancias desembocaron en un proceso judicial interpuesto por Fuengirola donde solicitaban las instalaciones a modo de pago por un presunto consorcio de bomberos del que pedían a Mijas 4,5 millones de euros por los servicios prestados en esta materia.

El TSJA falló a favor de los mijeños, y recoge en la sentencia que no ha existido consorcio de bomberos en ningún momento, por lo que el Ayuntamiento de Mijas no adeudaría nada por concepto alguno al de Fuengirola. Esos son los motivos por lo que, consideraron entonces, no tiene sentido que el consistorio fuengiroleño siga ocupando un edificio que no le corresponde.

Aparte de las solicitudes verbales, que desde Mijas aseguran que se produjeron por parte de Alcaldía, el Consistorio mijeño le hizo un requerimiento formal y por escrito con fecha 14 de septiembre de 2016 a la regidora fuengiroleña para que devolviera en el plazo de un mes el inmueble, y que a juicio de los representantes mijeños fue «ignorado y no contestado», razón por la que comenzaron el proceso de desahucio de la nave.

Cuatro meses después, la primera edil de Fuengirola, Ana Mula, ha enviado una misiva a su homólogo mijeño, Juan Carlos Maldonado, en la que le anuncia que va a devolverles el inmueble. Aún así, asegura que tienen «análisis distintos» sobre los efectos del litigio, «pues la sentencia dictada no contiene en su parte dispositiva ningún pronunciamiento que imponga tal devolución, ni determina la situación jurídica de ese inmueble», apunta, al tiempo que matiza que solo se trata de una «reclamación de costes» de un ayuntamiento a otro.

Mula señala que entregarán el inmueble, pero siempre que dicha entrega vaya acompañada de un documento que declare que ambos ayuntamientos declaren «ejecutados» los acuerdos adoptados «entre corporaciones».