Fuengirola carga contra la Junta por decir que el hospital «no es una prioridad» Francisco José Martín y Ana Mata criticaron la actitud de la Junta de Andalucía. :: i. g. Ana Mula exige a la consejera de Salud en una carta que se reúna con ella para tratar este asunto y recuerda que el PP lleva años de reivindicación IVÁN GELIBTER Miércoles, 30 mayo 2018, 00:10

El Ayuntamiento de Fuengirola, a través de su portavoz, Ana Mata, y del edil de Servicios Sociales, Francisco José Martín, cargó ayer contra la Junta de Andalucía a causa del hospital, tras considerar que la Administración regional no lo considera «una prioridad». Dos semanas después de que empezara el conflicto que afectó a las relaciones entre Mijas y Fuengirola, Mata y Martín ofrecieron ayer una rueda de prensa para valorar la situación, ya que en su criterio no se ha producido ningún tipo de avance en los últimos 15 años. Así, ambos sostuvieron que de momento se continúa sin contar con suelo porque Mijas no ha realizado la tramitación pertinente para cederlo. «A pesar de que el alcalde mijeño se lanzó a la palestra para anunciar que pondría a disposición de la Administración autonómica cuatro millones de euros, parece que éstos, y según la consejera, se van a quedar en 'stand by', ya que la ejecución de este centro no es prioritaria a día de hoy», aseguraron.

A ello añadieron que aunque la consejera ha afirmado que no se renuncia a la iniciativa, no se dan fechas ni plazos para que por fin sea una realidad. «Seguimos muy preocupados por este proyecto y más tras la manifestaciones que ha realizado la consejera de Salud. La consejera es conocedora de la necesidad que tenemos, pero parece que este hospital forma parte de una lista de deseos que nunca llega a cumplirse. Han pasado 15 años en los que no hemos parado de pedir el hospital y éste sigue en la lista de espera», afirmó Ana Mata.

La portavoz dijo querer conocer si a día de hoy el Ayuntamiento de Mijas ha dado algún paso definitivo para ceder los terrenos donde se ubicaría las instalaciones. «Las casas hay que empezarlas por los cimientos, no por el tejado. No se puede hablar del proyecto y de que se van a poner 4 millones de euros sin que se hayan cedido aún los terrenos; y más tras las declaraciones de la consejera del pasado viernes. Que yo sepa, este hospital no forma parte de los acuerdos que Cs y PSOE han alcanzado para facilitar la gobernabilidad de la Junta de Andalucía. No hemos visto ese compromiso reflejado en una partida presupuestaria, algo que todo el mundo parece olvidar», recordó la también vicepresidenta de la Diputación de Málaga.

Sin avances

Además de este análisis, Mata adelantó que la alcaldesa, Ana Mula, ha mandado una carta a la consejera, Marina Álvarez, para solicitar una cita y hablar de este «importante» asunto; y que en la misiva le recuerda que el exconsejero, Aquilino Alonso, tras varias reuniones de trabajo, afirmó en unas declaraciones que la Junta acometería la citada infraestructura. La alcaldesa considera «fundamental» retomar el asunto y marcar un cronograma de trabajo, ya que hasta la fecha, «y a pesar de las múltiples peticiones realizadas por Fuengirola en los últimos años», no se ha experimentado avance alguno.

De esta manera, en la carta la regidora tiende la mano a que en ese encuentro también esté presente el alcalde mijeño. «Nosotros desconocemos a día de hoy si el alcalde de Mijas ha solicitado una reunión con la consejería, lo que sí puedo decir es que aún no se ha puesto en contacto con nosotros. Hay que trabajar unidos, con rigurosidad como nosotros siempre hacemos», sentenció Ana Mata, que aprovechó para recordar que que en 2003 el PP recogió 20.000 firmas en la ciudad en una lucha que emprendió «en solitario». «Ahora Ciudadanos saca el proyecto nuevamente y se acuerda del hospital. Parece una propuesta electoralista».