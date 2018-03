Fomento ordena cerrar la pasarela en mal estado sobre la A-7 en Mijas «con carácter inmediato» El óxido es uno de los principales problema de la pasarela, aunque no el único Desde el Ministerio aseguran ser «conscientes» de la situación y afirman que iniciarán los trabajos en Mijas «en el menor tiempo posible» IVÁN GELIBTER Jueves, 22 marzo 2018, 20:01

La pasarela sobre la autovía A-7 a la altura del Hotel Beatriz y la gasolinera BP será finalmente cerrada «con carácter inmediato». Así lo han manifestado hoy a este periódico fuentes del Ministerio de Fomento, que cuatro días después de que saltara la polémica tras la denuncia pública del Ayuntamiento de Mijas, han reaccionado finalmente para poner coto a una situación de peligro. No en vano, fuentes del Ayuntamiento de Mijas habían anunciado esta mañana a SUR que ya habían iniciado los trámites para cerrar ellos la pasarela siempre y cuando la ley lo permitiese.

Según el argumento de Fomento, la pasarela está incluida dentro de un proyecto de rehabilitación de pasarelas en la A-7 en la provincia de Málaga. Dicho proyecto contemplaba la rehabilitación de diez pasarelas, «quedando únicamente pendiente de ejecutar la pasarela en el límite entre los municipios de Fuengirola y Mijas, p.k 206+680 de la autovía del Mediterráneo, A-7», aseguran.

«El Ministerio de Fomento, como se refleja en lo anteriormente expuesto, es consciente de la necesidad de ejecutar esta actuación por lo que espera poder iniciar los trabajos de rehabilitación en el menor tiempo posible», argumentan en un escrito que se ha hecho llegar a este periódico. «No obstante», se justifican, «las condiciones ambientales y meteorológicas tras las fuertes lluvias registradas han afectado al estado de la pasarela, incrementando su deterioro».

Por este motivo, aclaran que se va a proceder a cortar el paso a los usuarios «con carácter inmediato». «La voluntad del Ministerio de Fomento es, insistimos, poder comenzar con los trabajos de rehabilitación lo antes posible», insisten. Sin embargo, y repreguntados por esta cuestión, no aclaran cuándo comenzará dicha rehabilitación, ni cuándo se hará efectivo el cierre de la pasarela. Tampoco definen cuáles serán la medidas concretas para evitar que los peatones sigan utilizándola, ya que actualmente hay un cartel que señala que no debe ser usada, pero los viandantes siguen cruzándola al no existir ninguna cadena o valla. Además, el citado cartel está solo en la parte que corresponde a Mijas, por lo que aquellos que vienen de Fuengirola desconocen la advertencia.

Esta decisión se produce justo el mismo día en el que fuentes municipales del Ayuntamiento de Mijas afirmaban a SUR que habían iniciado los trámites para un potencial cierre de la pasarela. Así, el equipo de gobierno había pedido un informe a los Servicios Jurídicos del propio Consistorio para confirmar si su servicio de Bomberos, tras el informe pertinente, era o no competente para efectuar la clausura.

No en vano, El edil de Infraestructuras de Mijas, José Carlos Martín, anunció el miércoles –acompañado por el portavoz naranja en Fuengirola, Javier Toro– que el Consistorio ya había enviado una carta al Ministerio de Fomento advirtiendo sobre la peligrosidad de la pasarela; tal como hiciera el lunes el propio Toro. Martín exigía precisamente que Fomento efectuara medidas de análisis del estado de la pasarela y de los riesgos reales de su utilización con la finalidad de programar las actuaciones necesarias para asegurar la estabilidad y seguridad, así como que valoren el cierre de la misma para evitar cualquier accidente.

«Desde la concejalía y en colaboración con los bomberos de la localidad vamos a llevar a cabo un seguimiento semanal de esta estructura. No significa que se vaya a caer mañana pero es cierto que existe riesgo de colapso a medio plazo y que es el Ministerio el que tiene que llevar a cabo las actuaciones tanto de mejora como de cierre, si se llegara a ese extremo de peligrosidad», añadía el edil, que avanzaba que sería durante la Semana Santa cuando los bomberos realizarían este primer análisis.

Además de estos escritos presentados por el Ayuntamiento de Mijas y por el portavoz de Ciudadanos en Fuengirola, el Consistorio de esta localidad también ha estado varios meses alertando de esta situación. Según un documento al que este periódico tuvo acceso hace dos días, el Ayuntamiento de Fuengirola envió una misiva a la Unidad de Carreteras en el que manifestaban su preocupación tras una inspección.

Asimismo, sostenían que se habían recibido denuncias relativas al estado de abandono que presentaba la pasarela y que, al tratarse de una zona turística muy importante para el municipio y muy afectada por intenso tráfico, «hace necesario un adecuado cuidado y mantenimiento de la imagen y seguridad de la vía». Igualmente, matizaban que esta zona cuenta con una gran densidad de población residente que utiliza este elemento para cruzar la autovía.