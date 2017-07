Torremolinos acoge desde el lunes el Wonder Gay Festival, una cita que contará el sábado con la actuación de Rosa López como cabeza de cartel en la plaza de toros y que espera la llegada de unas 10.000 personas duranet toda la semana. Bajo el lema 'Spain is different', el municipio costero es sede de un evento que supone un impulso para el turismo LGTBI en los meses de verano mediante una colaboración entre varias empresas privadas y el Ayuntamiento.