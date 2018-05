Una estudiante asiática busca testigos de una presunta agresión racista en el tren de Fuengirola Imagen que ha compartido la chica en su muro de Facebook. / Facebook La joven ha compartido su versión de los hechos en sus redes sociales solicitando ayuda ESTER REQUENA Martes, 1 mayo 2018, 23:27

Todo comenzó el pasado domingo, cuando Dantong Zhang, una estudiante asiática en Málaga, tomó el primer tren de Fuengirola a Málaga a las 6.10 horas. «De repente alguien, de entre un grupo de estudiantes españoles, me golpeaba en la cabeza desde el asiento trasero y me insultó al mismo tiempo que estaba haciendo un vídeo. Uno de ellos incluso me tiró un cigarrillo, ya que estaba fumando en el tren», detalla Dantong Zhang en su muro de Facebook relatando el presunto incidente.

Detalla que todo comenzó cuando se subió al tren. Al poco escuchó que el grupo de estudiantes que estaba en el vagón imitaban que hablaban en chino «de una manera insultante». Entonces se quedó dormida. «De repente, alguien me golpeó en la cabeza. Al principio pensé que no era intencionadamente, pero luego me di cuenta que el chico sentado en frente de mí me estaba grabando en vídeo, así que les dije que parasen. Pero no lo hicieron. Y así hasta en al menos cuatro ocasiones», puntualiza la joven en su escrito.

Publicación en Facebook de Dantong Zhang.

Dantong Zhang se puso en contacto con la policía aunque aún no ha podido presentar la denuncia al estar ya en Sevilla. Pero está recabando testigos que viajasen en el Cercanías para identificar a quienes presuntamente la acosaron. «Son chicos españoles de alrededor de unos 15 años. Uno de ellos en un momento dado comentó que estaba estudiando en un colegio privado inglés. De hecho, tenía un inglés con acento británico. Pude hacer una foto del chico que me golpeó, pero dejaron poco después el tren bajándose en Arroyo de la Miel». .

«Este tipo de comportamiento es inaceptable y también racista. Es por eso que decidí pararme y luchar. Al igual que lo que hice en el tren», concluye en sus redes sociales, donde su post ya lleva más de 600 compartidos y numerosas muestras de apoyo ante esta presunta agresión racista.