Estudian casi 2.500 expedientes a propietarios de solares por no estar vallados o limpios

El Ayuntamient de Mijas anunció ayer que tiene 2.427 expedientes abiertos de parcelas y solares del municipio para «adecentar», de los cuales 2030 ya han sido finalizados. De los 397 aún sin concluir, 100 se tratan de ejecución subsidiaria, (aquellos en los que no se localiza al propietario y/o no atienden a los requerimientos, teniendo que ser ejecutados por el Ayuntamiento). No obstante, y según fuentes consultadas, la forma de proceder por parte del Consistorio antes de llevar a cabo la ejecución obligatoria de los trabajos de limpieza y mantenimiento de esas parcelas está siendo contactar con los propietarios para advertirles del mal estado del inmueble y la necesidad de conservarlo para evitar posibles incendios o causar daños a las parcelas colindantes. Igualmente, se encuentran en vías de inspección 93 expedientes.

Asimismo, y referente a los asuntos tratados en los expedientes, desde el área de Urbanismo explicaron que se llevan a cabo los estudios de limpieza, el estado o condiciones de los vallados, fachadas, aires acondicionados, inmuebles abandonados e incluso se fiscalizan también los convenios del Ayuntamiento con diversos propietarios para el uso de las parcelas como aparcamientos.