Los empleados se integran en el SAE y ya esperan el cobro de la primera nómina I. GELIBTER Miércoles, 2 agosto 2017, 00:08

Los cinco trabajadores del CIOMijas que han acumulado hasta 36 nóminas impagadas ya forman parte, desde ayer, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE); una acción prevista en la hoja de ruta que ya está llegando a su fin tras la aprobación del balance final de liquidación el pasado lunes.

De esta manera, los empleados ya son parte de la agencia andaluza de pleno derecho, y está previsto que a partir de este mes comiencen a cobrar sus nóminas de manera normal. «Algo que para todo el mundo es normal, pero para nosotros evidentemente no», señala una de las trabajadoras.

En cuanto a los atrasos, los empleados esperan que se abonen antes de Navidad -en concreto entre los meses de septiembre y octubre-un tiempo en el que la Junta tendrá que aportar su 80 por ciento para poder hacer efectivo los pagos, que suman ya 36 nóminas.

Aunque no ha trascendido la cantidas exacta que debe en total a los cinco trabajadores, ésta podría estar rondando los 300.000 euros, a una cantidad a la que habría que sumar las deudas a la Seguridad Social, cuyas cantidades tampoco se han estado abonando en este tiempo.

Estos cinco empleados se mostraron el muy contentos por la noticia, y por primera vez desde diciembre de 2014, confían que de verdad haya llegado el fin a sus «pesadillas», ya que los impagos han hecho mella, no solo en su economía, sino también en la salud de todos ellos. «Evidentemente no estaré del todo segura hasta que vea el dinero en mi cuenta, pero parece que ahora sí ha terminado el proceso y ya formamos parte del SAE», señaló ayer a este periódico Juani, una de las trabajadoras. Por último, después de cobrar tendrán que negociar con Hacienda, ya que según ha podido saber SUR, el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro ha comenzado el proceso de embargos al no haber satisfecho tampoco sus obligaciones.