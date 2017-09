Educación no aclara si el profesor acusado de agresión sexual en Fuengirola sigue dando clases El docente ocupaba una plaza de interino en el conservatorio de música de la localidad, donde habrían sucedido los hechos JUAN CANO Málaga Miércoles, 13 septiembre 2017, 01:20

El profesor de música acusado de una supuesta agresión sexual a una alumna de ocho años ha sido trasladado del conservatorio de Fuengirola, donde habrían sucedido los hechos, aunque la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía no ha aclarado si en la actualidad está dando clases en otro centro de la región.

A primera hora de ayer, tras conocerse la noticia de la detención del docente, desde la Delegación de Educación en Málaga se informó a este periódico de que el profesor ya no estaba en la plantilla del conservatorio fuengiroleño y que ni siquiera era ese su destino cuando se produjo su arresto, ya que ocupaba la plaza como interino. En consecuencia, al no figurar entre el cuerpo docente de Málaga, la delegación no tenía acceso a la información para precisar si había sido suspendido de sus funciones o si, por lo contrario, continuaba dando clase en otra provincia andaluza. Por ello, este diario recurrió a la Consejería de Educación, sin obtener respuesta.

La Policía Nacional analizará el teléfono móvil y el ordenador del docente

La investigación que desembocó en su arresto, adelantado ayer por SUR, se inició el 29 de agosto, cuando la madre de la menor se presentó en las dependencias policiales para denunciar lo que le había contado su hija. El caso quedó en manos de los investigadores de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la comisaría fuengiroleña, especializados en este tipo de delitos. Los agentes empezaron por entrevistarse con la menor para conocer con detalle lo que –según decía– le había sucedido durante una de las clases a las que asistía en el conservatorio. Al parecer, y siempre según las fuentes consultadas por este periódico, los hechos habrían ocurrido un día en el que ella se quedó a solas con su profesor, aprovechando la ausencia de unas compañeras. Aparte de los supuestos tocamientos, el docente le habría mostrado vídeos pornográficos y, según reveló la niña a los investigadores, habría llegado incluso a insultarla y a amenazarla de muerte si contaba algo.

Los agentes contactaron con la Fundación Márgenes y Vínculos, que colabora con las instituciones en la atención a víctimas en situación de vulnerabilidad. Una psicóloga de la organización escuchó el testimonio de la menor y, al parecer, le otorgó credibilidad, según indicaron otras fuentes. A la vista de estos indicios, los investigadores detuvieron el pasado día 4 al profesor de música, que tiene unos 35 años. El docente, que negó por completo los hechos, quedó en libertad con cargos, investigado inicialmente por un presunto delito de agresión sexual, aunque con una orden de alejamiento respecto a la niña.

La UFAM de la Policía Nacional mantiene abierta la investigación por si pudieran aparecer otras posibles víctimas. Además, el Grupo de Delitos Tecnológicos analizará ahora el teléfono móvil y el ordenador personal del profesor por si contienen información o archivos relevantes para el caso.