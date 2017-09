El edil dimitido por el ‘caso Mijas’, protagonista en una campaña del PP Fotograma del vídeo publicado por el PP de Mijas en redes. / SUR Santiago Martín, que fue reelegido como miembro de la ejecutiva local en julio, aparece en un vídeo para pedir inversiones al Ayuntamiento IVÁN GELIBTER Viernes, 22 septiembre 2017, 01:14

«Curro, tío, no me falles. Te prometo cuatro añitos en el Club La Costa». Esta frase, captada por una grabación a la que SURtuvo acceso y que provocó el llamado ‘caso Mijas’ fue la que condenó al exedil del PP de Mijas, Santiago Martín, a tener que dejar su cargo. Pese a no haber aparecido en ninguna rueda de prensa ni campaña de los populares desde entonces, Martín, que se encuentra investigado en esta causa por un presunto delito de cohecho, ha protagonizado en estos días una campaña en redes sociales de la formación en la que proponen al equipo de gobierno distintas formas de invertir una serie de dinero que tienen en sus cuentas bancarias.

Aunque la dimisión fue inmediata a la publicación, el presidente local de los populares, Ángel Nozal –que también se encuentra investigado en esta causa–, defendió en todo momento su inocencia, asegurando incluso que no compartía la dimisión de su compañero.

Fuentes oficiales del PP de Mijas consultadas por SUR aseguran que es «normal» que el exedil participe en esta campaña. «Es un miembro de nuestra dirección y consideramos que tiene que participar», señalan, destacando además el carácter «propositivo» de la acción.

«¿Qué haría el PP de Mijas con 60 millones de euros en el banco?», se pregunta Martín en el vídeo. «Pues concretamente lo que querríamos es arreglar y tener mayor seguridad en las carreteras», se contesta. Este vídeo, que se encuentra publicado en las redes sociales de la formación, muestra a Martín dando cuenta del estado de las curvas del Valtocado, y resalta la gestión en este sentido del anterior equipo de gobierno, «liderado por Ángel Nozal», asegura.

Ya durante el congreso local que reeligió a Nozal en su cargo, éste, delante de Juanma Moreno y Elías Bendodo, resaltó la labor del exedil y le exculpó de cualquier delito, asegurando que se había enfrentado a una «tormenta perfecta».