Decenas de familias siguen sin acerado ni saneamiento en Cañada de los Cardos en Torremolinos Los residentes de la zona carecen de aceras y red de alcantarillado. / Alberto Gómez El PSOE supedita al apoyo de Ciudadanos en los presupuestos la inclusión de una partida para dotar de servicios básicos a la zona ALBERTO GÓMEZ Miércoles, 2 mayo 2018, 00:12

El tiempo parece haberse detenido en la Cañada de los Cardos. Pese a la montaña de compromisos incumplidos que acumula esta zona residencial de Torremolinos, decenas de familias siguen viviendo sin servicios básicos. Al carecer de red de alcantarillado, cada casa dispone de fosas sépticas o pozos ciegos, excavaciones que reciben la descarga de aguas fecales y cuya construcción comenzó a limitarse el siglo pasado. A la situación de insalubridad de la zona se suman los problemas de seguridad por la falta de acerado en la mayor parte de tramos, las continuas irregularidades de la carretera y la maraña de cables que corona, a pocos metros del suelo, un paisaje más propio de la posguerra. La situación, denunciada hace más de un año por este periódico, centró uno de los debates más tensos del último pleno.

Ciudadanos presentó, en el turno de ruegos y preguntas, una propuesta para reformar la zona. El portavoz de la formación naranja, Antonio Linde, reprochó que ni el PP en anteriores legislaturas ni el PSOE desde 2015 «han cumplido sus compromisos» para iniciar las obras de saneamiento y otros servicios: «Son demandas básicas de bienestar, seguridad y salud. Hay baches en las calles, en verano los pozos ciegos se convierten en focos de insalubridad, hay zanjas y cauces que no se limpian y donde se acumulan hierbas y hay que mejorar el alumbrado público y reordenar el tráfico». El PSOE, que gobierna en minoría, alega que, como parte del convenio firmado para construir un parque comercial y de ocio al norte del Palacio de Congresos, la promotora Intu destinará 300.000 euros a la mejora de esta zona. Linde, sin embargo, recuerda que «los vecinos no pueden seguir esperando».

La primera teniente de alcalde, Maribel Tocón, reconoce que la reforma de la Cañada de los Cardos «es una cuestión de justicia social» y asegura que el Área de Urbanismo está redactando el proyecto, aunque advierte de que la actuación será «complejísima porque se ha construido sin orden desde los años 50». La portavoz socialista arremetió contra el PP, al que acusó de «fundirse hasta el último céntimo y aprobar 20 presupuestos con mayoría absoluta sin consignar ni un solo euro para la adecuación de esta zona», y contra Ciudadanos, al que reprocha que no solicitara la inclusión de una partida para estos trabajos en la negociación de los presupuestos del año pasado. Tocón condicionó la inversión al respaldo de la formación naranja a las cuentas de este ejercicio, que aún no han sido presentadas. El propio alcalde, José Ortiz, admite que la situación de la Cañada «es más cercana al Tercer Mundo».

La líder del PP en Torremolinos, Margarita del Cid, anunció que la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ingresará más de 260.000 euros en las cuentas del Ayuntamiento en los próximos días como parte del remanente positivo de la institución: «Les invito a que ese dinero lo dediquen a la Cañada de los Cardos, porque el movimiento se demuestra andando». Los vecinos reclaman desde hace lustros el saneamiento de este enclave, situado a escasos minutos del centro de Torremolinos. Las primeras casas de la zona comenzaron a ser construidas en los años 50 sin ordenamiento urbanístico ni licencia, una situación que ya han regulado cerca de doscientas familias de residentes que, pese a pagar sus impuestos como el resto de vecinos, carecen de servicios básicos.

La situación se agrava cuando llueve por las continuas inundaciones que se producen y que a menudo sacan al exterior las aguas fecales, algo que provoca malos olores. Los vecinos aseguran sentirse «ciudadanos de segunda» y denuncian posibles focos de enfermedades por la proliferación de insectos y ratas. El estado de la carretera es otro de los constantes motivos de preocupación por parte de los residentes, ya que el recorrido se estrecha de forma significativa una vez pasado el restaurante situado a la entrada. El trasiego de camiones por la cercanía de un polvero genera situaciones de riesgo «a diario», pero la principal petición de los vecinos es la dotación de acerado: «Tenemos que pasar por la carretera obligatoriamente, a expensas de los coches, que a veces bajan a demasiada velocidad por la pendiente». En lugar de aceras, a los lados de varios tramos de la carretera principal hay zanjas que sirven como improvisados vertederos.

Los vecinos recrudecieron su lucha administrativa en 2009, pero el anterior equipo de Gobierno, presidido por Pedro Fernández Montes (PP), alegaba que la urbanización era el resultado de una serie de irregularidades urbanísticas y nunca atendió sus demandas. Paradójicamente, el Ayuntamiento seguía otorgando licencias de obras para nuevas construcciones. El PSOE, por entonces en la oposición, aprovechó la coyuntura para iniciar una intensa campaña que incluyó enmiendas presupuestarias y compromisos electorales. Desde su llegada a la Alcaldía, sin embargo, los socialistas tampoco han puesto en marcha ninguna actuación que mejore las condiciones de vida de los residentes. «Esta falta de saneamiento produce una situación de insalubridad e higiene alarmante, así como malos olores y una lamentable imagen de nuestro municipio», aseguraba José Ortiz en febrero de 2015, cuatro meses antes de ser investido alcalde.

El PSOE, que en campaña lanzó hojas informativas en las que cifraba en 395.618 euros el coste del saneamiento de la Cañada y El Pinar, tachaba de «injusticia social» la falta de servicios mínimos en estos barrios. Ortiz llegó a afirmar que «un Gobierno municipal responsable no debe permitir que vecinos que pagan sus impuestos no reciban saneamiento en pleno siglo XXI». La zona no fue objeto de ninguna de las inversiones contempladas en el presupuesto del año pasado. Los retrasos en la presentación de las cuentas de este ejercicio y la proximidad de las municipales complican la aprobación de un nuevo presupuesto, algo que mantiene vigente el documento económico de 2017, donde la Cañada de los Cardos no existe.