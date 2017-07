La Costa del Sol baila a ritmo de ‘Despacito’ No hay discoteca, pub o bar de tapas en la provincia en el que esta canción que ha batido todos los récords suene varias veces en el mismo día Luis Fonsi es la estrella musical indiscutible de este verano. IVÁN GELIBTER Viernes, 28 julio 2017, 00:46

En la memoria de todos los españoles –y de muchos otros países también– quedará aquel bailoteo del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, a ritmo de la ‘Macarena’. Aquel fue, probablemente, el primer gran éxito global de una canción en español, aunque no el único. Después de aquello y varios años después, llegó el turno del ‘Aserejé’, capitaneado por unas Ketchup que, sin ningún género de dudas, tuvieron mucha más relevancia con este tema de coreografía sencilla y letra de un idioma inventado que con su terrible participación en Eurovisión.

Cuando ya parecía que el dominio del inglés (o incluso del coreano, no hay que olvidar el ‘Gagnam Style’) era absoluto, este 2017 ha traído consigo la canción que más descargas, escuchas, versiones y polémicas ha provocado. ‘Despacito’ suena en las discotecas de Málaga, pero también lo hace en los pubs británicos, en los chiringuitos de la Costa del Sol y hasta en los bares de tapas de cualquier barrio. Por encima de cualquier otro tema, este exitazo de Luis Fonsi parece no tener límites en cuanto a los datos que ofrecen los productores musicales. Es cierto que es asunto muy global, pero la visita del cantante al festival Starlite de Marbella este verano promete colocar a Málaga en el centro del efecto ‘Despacito’.

Una canción de récord: La más descargada, a pesar de llevar sólo 26 semanas en lista

Lo primero que hay que saber de ‘Despacito’ es que ha batido todos los récords musicales desde que existe la música en ‘streaming’. Según datos aportados por Promusicae (Productores de Música de España), la canción de Luis Fonsi entró en la posición número 1 de lista la semana tercera de 2017. En la semana 5ª de este año fue la entrada «más fuerte» en el número uno (streaming y descarga) desde que Promusicar publicada la citada lista. Es, además, la canción más descargada a pesar de llevar sólo 26 semanas en lista. Como ejemplo, la canción ‘Bailando’ de Enrique Iglesias –que fue la canción de hace dos veranos–, tiene un acumulado en esta lista de temas de 322.000, mientras que ‘Despacito’ acumula 410.000. Sin embargo, en Spotify acumula 662 millones de reproducciones.

Fonsi en Starlite: Su actuación promete ser una de las más memorables

La Costa del Sol acogerá este verano un concierto de Luis Fonsi, por lo que algunos afortunados tendrán la oportunidad de escuchar ‘Despacito’ en directo. El 2 de agosto el intérprete actuará en Starlite, y el estribillo más famoso de los últimos tiempos sonorá en la cantera de Nagüeles. Otro hito para el festival.

Polémica con Maduro: A Fonsi no le gustó que la usara el líder venezolano

Parece que Venezuela en estos días está de plena actualidad, y la canción no podía no estar en medio de la polémica. El cantante criticó esta pasada semana al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por usar el tema en la campaña para la Asamblea Constituyente, y advirtió de que no permite que la canción sea utilizada como «propaganda» por quien intenta «manipular la voluntad de un pueblo que está pidiendo a gritos su libertad y un mejor futuro». Maduro reprodujo el domingo pasado en un acto público una versión de la popular canción con la letra modificada.

La canción más versionada: Justin Bieber la hizo suya... pero se olvidó la letra

Pocas canciones han sido tan versionadas por protagonistas ta destacados como lo ha hecho ‘Despacito’. Aun así, no todo lo han hecho con igual suerte. La joven estrella mundial, Justin Bieber, intentó hacer lo propio en un concierto en Nueva York, pero se le olvidó la letra, así que terminó cantando: «I don’t know the words so I say poquito, I don’t kown the words so I say Doritos» («no sé las palabras así que digo poquito, no sé las palabras así que digo Doritos»).

Un tema censurado: Al gobierno de Malasia no le pareció apropiada

Aunque esta canción sea la más escuchada de los últimos años, hay muchos a los que no les convence. Sin embargo, nada parecido al gobierno de Malasia, que ha prohibido la emisión en la radio y televisión pública de la canción de Luis Fonsi después de que sectores islamistas hayan denunciado que su letra es obscena.