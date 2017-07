La concejala de Turismo y Puerto de Benalmádena denuncia insultos machistas en redes sociales Varios usuarios hacen referencia a su físico y se mofan de su embarazo con comentarios como «bombo gordo» o «déjala tranquila con el preñado» ALBERTO GÓMEZ Martes, 25 julio 2017, 01:10

La concejala de Puerto Marina, Encarnación Cortés, de la formación local Alternativa por Benalmádena, ha denunciado públicamente y ante varios colectivos feministas los insultos machistas recibidos en los últimos meses en redes sociales. Algunos de estos comentarios hacen referencia a su físico, como «bombón», «señora de almendrados ojos» o «guapa», y otros usuarios se mofan de su embarazo mediante expresiones como «bombo gordo», «déjala tranquila con el preñado y los calores» o «si es niño, le va a poner mi nombre». La edil, también titular de Turismo y Playas, ha publicado estos comentarios ajenos a su actividad política para denunciar que, cada vez con más frecuencia, «se alude a mi condición de mujer en tono vejatorio y paternalista, con frases que me infravaloran empleando un lenguaje absolutamente casposo, retrógrado y machista que bebe de estereotipos sexistas».

Cortés asegura que estas expresiones «atacan a mi dignidad y constituyen un elemento más del conjunto de valores y actitudes que violentan a las mujeres». Otro de los usuarios asegura haber sido padre «tres veces y no me ha quedado ni una estría ni nunca tuve vómitos o antojos». La concejala ha recibido cientos de comentarios de apoyo en los últimos días, entre ellos del alcalde, Víctor Navas: «Todo lo que se ha luchado en este país por la igualdad queda a la altura del betún cuando determinados personajes, por no decir otra cosa, utilizan el insulto personal como justificación ante la incapacidad para mantener un debate político serio y constructivo para la ciudadanía».

Otras concejalas de la Costa del Sol, como la primera teniente de alcalde de Torremolinos, Maribel Tocón (PSOE), o la portavoz de Ciudadanos en esta localidad, Ángeles Vergara, han denunciado haber recibido comentarios machistas en redes sociales en los últimos meses, con referencias a su físico e incluso a sus relaciones personales. Tocón llegó a trasladar el asunto a los tribunales por un presunto delito de odio.