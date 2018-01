El comité del Ayuntamiento movilizará a la plantilla para evitar la cesión al Patronato Los trabajadores ponen en duda que los partidos políticos de la oposición rechacen el cambio pese a haberlo anunciado públicamente IVÁN GELIBTER MIJAS Martes, 23 enero 2018, 00:21

El comité de empresa del Ayuntamiento de Mijas mantuvo ayer una reunión de urgencia en la que finalmente se tomaron las determinaciones que adelantaron desde UGT la semana pasada. Según ha podido saber SUR, los trabajadores movilizarán a toda la plantilla para evitar que se traslade la recaudación al Patronato Provincial. Además, reiteran que en caso de que se apruebe finalmente en el pleno, denunciarán al Ayuntamiento por «incumplimiento del convenio».

Así, insisten en su «rechazo frontal» a todo tipo de externalización y privatización de los servicios municipales, sea cual sea, y que van a realizar «todas las actuaciones» que están en su mano para paralizar el traslado.

Dudas con la oposición

Aunque esto era previsible, lo que sí ha sorprendido de la resolución de los trabajadores es su reacción respecto a los partidos políticos. De esta manera, señalan que todo lo que se lleva a pleno es una propuesta del equipo de gobierno que no será posible si toda la oposición vota en contra. «Por lo tanto la responsabilidad no es solo de quien lo propone, sino de quien tiene la posibilidad de rechazarlo con su voto», sostienen.

Además, aseguran que «fuentes extraoficiales» les habrían asegurado que el asunto saldrá adelante porque «o bien la mayoría de la oposición no estará toda en el pleno, con lo que no alcanzaría la mayoría necesaria para tumbar dicha propuesta, o bien porque la oposición no votaría en contra y habría abstenciones y votos afirmativos». De momento, tanto el edil de CSSP como el PP de Mijas y la edil no adscrita habrían manifestado su rechazo a la medida. «Esperamos que dichas noticias no sean verdad y que tal como nos apuntan del Partido Popular de Mijas, no falte nadie. Somos conscientes de la utilización política que de los trabajadores siempre se realiza, y no queremos entrar dentro de esa politización, pero nos negamos a creer que después de las manifestaciones de toda la oposición en el sentido de que se votará que no, nos vayan a fallar. Son cuestiones de los trabajadores y trabajadoras tendremos en cuenta», aseguran en el comunicado.

Por todo ello, desde el comité de empresa solicitaron ayer a los partidos políticos del equipo de gobierno que se vuelva a reconsiderar dicha propuesta y se retire del pleno, y en particular a los partidos políticos de la oposición que actúen en consecuencia con la postura que les han manifestado a los distintos sindicatos, «voten en contra y no falte nadie».

Por último, piden en la citada resolución a todos los compañeros y ciudadanía en general que «presionen a sus representantes políticos» para que en el pleno no salga adelante la externalización de servicios municipales. Además, conovocaron los empleados públicos y a sus familiares a llenar el salón de plenos cuando se celebre la sesión (previsiblemente el próximo lunes) para mostrar «su rechazo a la externalización o privatización de servicios municipales», sentencian en la resolución.