«Cogí una plancha que había en la habitación y le golpeé fuerte en la cabeza»

Sentado ante los miembros del jurado popular, el hombre acusado de haber matado a su hermana en Torremolinos ha admitido su culpabilidad en los hechos. Ha explicado que en la madrugada del 23 de octubre de 2016 cogió una plancha de la habitación en la que estaba, fue a la de su hermana y que la golpeó fuerte en la cabeza. Luego ha reconocido que la asfixió hasta que perdió la vida.

El procesado ha indicado que vivía en Marruecos y que, cuando acudía a España, pasaba algunos días en casa de su hermana. En esta ocasión, después de casarse, había pasado unos meses en Elche intentando buscar trabajo, tras lo que regresó a pasar unos días a la vivienda en Torremolinos antes de volver a su país natal.

Ha insistido en que la relación con su hermana era muy mala. De hecho, ha manifestado que las discusiones eran continuas y que ella le echaba en cara su forma de vida. "Me decía que era un vago, un alcohólico y que no había aprovechado las oportunidades de trabajo en España", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que su hermana no le ayudaba, sino que le machacaba. Ha manifestado que llevaba toda la semana en casa de su hermana y que discutían a diario, algo que hicieron la noche de los hechos. Tras ello, ha contado que cada uno se fue a su cuarto.

Ha declarado que se encerró en la habitación y que ella se fue a la suya. "Sobre las tres de la madrugada, no sé qué me pasó por la cabeza, no podía dormir. Cogí una plancha que había en mi dormitorio, me venían pensamientos que no podía controlar", ha precisado.

Ha contado que después fue al cuarto donde dormía su hermana y que la golpeó fuertemente en la cabeza. Debido a la agresión, ha expuesto que ella no se podía mover de la cama, tras lo que la asfixió hasta que se aseguró de que ella había muerto, llegando a hacerlo con el cable de la plancha. El acusado ha dicho que, una vez que la había matado, se cambió de ropa y se fue a la calle. Ya por la tarde, ha indicado que llamó a la Policía, les contó lo que había hecho y se entregó.

Por otro lado, entre lágrimas, el hijo de la víctima ha relatado como encontró el cuerpo de su madre. Además, ha negado que hubiera mala relación con su tío, sino todo lo contrario, ya que le acogían en su casa, le daban de comer y hasta le dejaron dinero para su boda, que había sido unos meses atrás en Marruecos.

"Él estaba en mi casa invitado, ha sido un tirado toda su vida y lo único que hemos hecho es ayudarle", ha apuntado. Asimismo, ha explicado que su madre lo único que hacía era decirle que se había casado y que tenía que hacer algo con su vida, "pero igual que se le dice a un hijo, aconsejándole".

El procesado se enfrenta a una pena de 21 años y ocho meses de prisión que solicita la Fiscalía, que le considera responsable de un delito de asesinato. Además, pide una indemnización de 150.000 euros para cada uno de los hijos de la víctima.

Por su parte, la defensa considera que los hechos fueron un delito de homicidio, por lo que pide que la pena sea de nueve años y once meses de cárcel y la indemnización de 30.000 euros para cada hijo.