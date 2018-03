Ciudadanos ve «una vergüenza» que el PP haya nombrado a Nozal como candidato en Mijas I Lunes, 12 marzo 2018, 00:16

gelibter. Ciudadanos criticó esta pasada semana que el PP haya vuelto a nombrar al presidente del partido de la localidad malagueña de Mijas y exalcalde, Ángel Nozal, como candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales de 2019, señalando que se trata de una persona que tiene «innumerables causas judiciales abiertas» y cuyo nombre «es sinónimo de corrupción en la Costa del Sol».

En concreto, Nozal suma actualmente cuatro investigaciones: el llamado 'caso Sobresueldos'; el de la nave presuntamente ilegal de la televisión pública; el 'caso Subastas', declarado como causa compleja hace unos meses; y el 'caso Mijas', en el que se le acusa de un presunto delito de cohecho tras unas grabaciones publicadas por SUR en las que presuntamente intentaban ofrecerle a un trabajo al edil de CSSP a cambio de una moción de censura.

El diputado de Ciudadanos por Málaga, Carlos Hernández White, considera que con este candidato los populares demuestran «que no apuestan realmente por la regeneración que tanto ha prometido a los malagueños». Así, lamentó que el PP no tiene «ni espíritu de regeneración ni espíritu para llegar a pactos con Cs», toda vez que recordó que una de las condiciones que exige el partido naranja para poder llegar a acuerdos con otra fuerzas políticas es que no haya ni un solo imputado en las listas y en las instituciones. Por contra, Hernández White advirtió de que el PP «parece que mete más leña al fuego y más imputados en las instituciones», cuando consideró que es «una vergüenza» que por cuarta vez Nozal vaya a ser su candidato a la Alcaldía de Mijas, una persona que «presuntamente ha intentado comprar concejales, como uno de Podemos al que ofreció un trabajo». «Es una absoluta vergüenza que esa persona vaya a ser el candidato del PP del tercer municipio de la provincia de Málaga y uno de los más importantes», continuó el parlamentario de Cs, que acusó a los populares de apostar «por la corrupción».

Así, incidió en que con los aspirantes a las alcaldías que está anunciando el partido que lidera Juanma Moreno para los comicios locales «en ningún caso está apostando por la regeneración». «La carta que juega el PP es lo contrario a lo que está prometiendo a los malagueños, lo contrario a la regeneración, lo contrario a dar ejemplo, limpieza y una nueva vida a las instituciones, esos son los candidatos que pone el PP», sentenció.