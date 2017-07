Ciudadanos valora las «consecuencias» de la disputa entre el alcalde y un edil

::El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Torremolinos está valorando «las consecuencias» que tendrá la disputa mantenida en los dos últimos plenos entre el alcalde, José Ortiz, y el concejal naranja Antonio Linde, que abandonó la última sesión después de que el primer edil no se retractara de unas alusiones personales vertidas en el pleno de junio. Los dos compañeros de bancada de Linde, la portavoz Ángeles Vergara e Ignacio Rivas, también salieron del salón de plenos «en solidaridad» con el concejal, que presentó un ruego para pedir a Ortiz que se disculpara por hacer alusión a su trabajo como profesor y a sus alumnos. En concreto, ante una interrupción de Linde, el alcalde aseguró: «Cuando vaya a clase el lunes y se encuentre con los alumnos, a ver si le van a respetar, ya que usted no respeta aquí. Podrán ver si es usted respetuoso en este pleno o hace lo que no le gustaría que le hicieran los alumnos en su clase».

Linde sostiene que «las palabras del alcalde son inadmisibles y constituyen una incitación, dirigida a menores de edad, a faltar al respeto a su profesor» y se muestra «sorprendido por la llamativa ignorancia del alcalde sobre que el período lectivo está interrumpido durante los meses de julio y agosto». Por su parte, antes de abandonar el pleno, Vergara solicitó a la corporación que se redujera la crispación de las últimas sesiones, marcadas por los tensos enfrentamientos entre el PP, grupo mayoritario, con diez concejales, y el PSOE, que gobierna en minoría con siete ediles. La portavoz naranja afirmó a este periódico que el incidente entre el alcalde y Linde no afectará a «la estabilidad» del Ayuntamiento. El concejal naranja, que recibió las críticas de otros grupos como Costa del Sol Sí Puede e IU por utilizar el pleno «para traer un ruego personal que ni siquiera está contemplado en el orden del día», lamenta que Ortiz, a quien acusa de «mala praxis» en el debate, «saltase del ámbito de la política municipal a mi actividad profesional».