Ciudadanos y Podemos dejan en el aire la aprobación del presupuesto de 2017 de Torremolinos El pleno volverá a votar la aprobación de las cuentas de 2017. Ninguna de las dos formaciones confirma si apoyará las cuentas municipales, que deben volver a votarse por sentencia judicial ALBERTO GÓMEZ Viernes, 18 mayo 2018, 00:35

El PSOE no lo tendrá fácil para volver a sacar adelante los presupuestos del año pasado, cuya aprobación definitiva debe someterse de nuevo a votación después de que el Juzgado de lo Contencioso número 5 de Málaga anulase el acuerdo plenario adoptado en julio por haber vulnerado los derechos de la oposición. Ciudadanos y Costa del Sol Sí Puede, las dos formaciones que permitieron que los socialistas, que gobiernan en minoría, dieran luz verde a las cuentas municipales tras más de dos años de negociaciones, no han confirmado aún si repetirán su voto. La formación naranja se abstuvo y el partido instrumental de Podemos apoyó el presupuesto. En caso de que alguna de estas dos formaciones, con tres concejales cada una, votase en contra de las cuentas del año pasado, que llevan diez meses ejecutándose, la aprobación definitiva quedaría tumbada por el pleno teniendo en cuenta el previsible rechazo del PP, que trasladó el caso a los tribunales.

Los populares, liderados por Margarita del Cid, denunciaron que el PSOE había vulnerado sus derechos fundamentales. El mecanismo para sacar adelante los presupuestos en cualquier ayuntamiento requiere dos pasos fundamentales: la aprobación provisional y la aprobación definitiva, que tiene lugar después del período de exposición pública y de la presentación de alegaciones. Estas alegaciones deben ser resueltas, estimándose o no. En el pleno de julio de 2017, los socialistas incluyeron por vía de urgencia una moción para la aprobación definitiva del presupuesto. El PP denunció que la primera teniente de alcalde y concejala de Economía, Maribel Tocón, había avisado a la oposición de la inclusión de este punto por WhatsApp a las 21.50 horas de la noche anterior de la celebración del pleno. Además, el informe de Intervención que justificaba la desestimación de sus alegaciones fue entregado cuatro minutos antes del inicio de la sesión.

Los populares denunciaron el procedimiento y un juez les ha dado la razón, anulando el acuerdo plenario por el que las cuentas municipales fueron aprobadas de forma definitiva. Esto no significa, como han proclamado varios concejales del PP, que el Ayuntamiento se quede sin presupuesto, aunque la sentencia tampoco se limita a señalar un error de forma, como ha difundido el Consistorio; el juez considera que el PSOE vulneró el derecho de la oposición a ejercer el control de la labor política del equipo de gobierno, pero no ha declarado que el presupuesto sea ilegal. En cualquier caso, las cuentas deben someterse de nuevo a votación después de que los socialistas hayan aceptado el fallo judicial, que no han recurrido. Esta votación tendrá lugar en el próximo pleno.

Gobierno «desacreditado»

El portavoz de Ciudadanos, Antonio Linde, asegura que su grupo municipal aún tiene que consensuar qué posición tomará, aunque se muestra partidario de «reprobar los procedimientos empleados por el equipo de gobierno, que una vez más queda desacreditado», si bien matiza que la formación naranja estudiará «las consecuencias para el bien común» que tendrían «una y otra posición». Su homólogo en Costa del Sol Sí Puede, José Piña, sostiene que su grupo aún no ha recibido la sentencia, solicitada esta semana al PSOE, y adelanta que decidirán su posicionamiento en función del fallo.

El líder de Izquierda Unida, David Tejeiro, considera «probable» repetir su apoyo al presupuesto «teniendo en cuenta que las alegaciones presentadas por el PP suponían un mayor endeudamiento de las arcas municipales, ya que el incremento de gasto era muy superior al incremento de ingresos». Tejeiro ironiza al asegurar que desde IU «nos alegramos de que el PP haya descubierto que tienen los mismos derechos que negaron a la oposición durante sus veinte años de gobierno».

Las cuentas de 2017 son, hasta ahora, las únicas aprobadas esta legislatura. El anterior presupuesto fue elaborado por el PP en 2014.