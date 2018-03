Ciudadanos denuncia al Tribunal de Cuentas 800.000 euros de convenios sin cobrar en Fuengirola El asunto saltó en diciembre tras un informe de la Intervención municipal de Fuengirola. / Iván Gelibter Intervención sostiene que el Ayuntamiento podría haber adjudicado obras de forma directa a promotoras que tenían una deuda con las arcas municipales IVÁN GELIBTER Domingo, 25 marzo 2018, 00:41

El grupo municipal de Ciudadanos en Mijas ha presentado esta semana una denuncia ante el Tribunal de Cuentas en relación a unos 800.000 euros que supuestamente el Ayuntamiento habría dejado de cobrar; una información adelantada por SUR el pasado mes de diciembre.

Las alegaciones presentadas por el partido naranja a las cuentas generales de 2016 provocaron que el la Intervención emitiera un informe –al que este periódico tuvo acceso– que revelaba que el Consistorio nunca cobró cientos de miles de euros que le correspondían por la firma de tres convenios urbanísticos que se remontan años atrás. Estos importes fueron liquidados, según el Gobierno local, mediante la ejecución de obras públicas, compensaciones que el interventor no ha podido verificar en la mayoría de los casos y que supondrían que el Ayuntamiento adjudicó obras de forma directa a promotoras que tenían una deuda con las arcas municipales. En concreto, el informe hace referencia a tres convenios por los que el Consistorio dejó de cobrar cerca de 800.000 euros.

Las empresas con las que el Consistorio firmó los convenios compraron solares públicos por los que deberían haber pagado. Estos derechos de cobro, sin embargo, fueron liquidados mediante la ejecución de diferentes obras, según alega el arquitecto municipal. En Intervención, sin embargo, «no consta factura o certificación alguna» por la realización de estas obras, por lo que el habilitado nacional no ha podido verificar la equivalencia de los trabajos con el importe adeudado. Se trata de tres convenios de 162.273, 371.440 y 264.407 euros. Consultado por este periódico cuando se adelantó esta información, el Gobierno local del PP aseguró que los convenios datan de los años 1996, 1999 y 2001 «y todos ellos han sido completamente satisfechos mediante la realización de obras públicas por valor igual o mayor al de la contraprestación pactada, siendo en aquellos años esta forma de cumplimiento válida».

De esta manera, el interventor recordaba en su informe que, aunque las obras fueran llevadas a cabo antes de junio del año 2000, cuando entró en vigor la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ya había una norma precedente que establecía el mismo límite máximo para los contratos menores de obras: cinco millones de pesetas, equivalentes a unos 30.000 euros. Como las obras por las que se compensaron las deudas tenían un valor mayor, Intervención concluye que los trabajos deberían haberse sacado a licitación pública mediante un procedimiento abierto.

Información económica

En el Ayuntamiento, y esto a la que a la postre ha provocado la denuncia de Ciudadanos, no consta que se hayan tramitado expedientes de contratación para la adjudicación de estas obras. El portavoz de la formación naranja, Javier Toro, afirmó tras hacerse públicos los hechos que su grupo municipal había solicitado por escrito las valoraciones y registros contables de estos convenios urbanísticos «y el equipo de Gobierno únicamente ha facilitado el informe del arquitecto municipal, un informe que no refiere ninguna cuantificación económica, ni el importe de cada convenio, además de no aclarar si existe justificación de las supuestas obras realizadas».

Ante el convenio más abultado, con unos derechos reconocidos de cobro al Consistorio por valor de 371.440 euros, el arquitecto municipal alega que esta cantidad «fue aplazada según unos hitos determinados, y finalmente cumplimentadas». El interventor destaca que se desconoce quién suscribe estos «hitos» ni cuáles fueron, por lo que «resulta imposible pronunciarse sobre la efectiva recaudación (o, en su caso, compensación) del importe de dichos derechos. Respecto al tercer convenio sí consta la presentación de una certificación correspondiente a obras de pavimentación y acerado en la barriada el Boquetillo por importe de 105.115 euros. La deuda por este convenio, sin embargo, ascendía a 264.407 euros.

El portavoz naranja, Javier Toro, asegura que la gestión económica del PP es «deficiente»

Dada la gravedad de la situación, el partido naranja ha decidido poner en manos del Tribunal de Cuentas todo este asunto. Toro acusa al equipo de gobierno del PP y a la alcaldesa de tener «una actitud permanente de obviar los procedimientos de contratación y adjudicación de los servicios municipales tras venderse suelo público sin reintegro al Ayuntamiento». En su opinión, resulta prioritario «salvaguardar el dinero de todos los fuengiroleños» y, por ello, insistió en que el grupo municipal se ve obligado a informar al Tribunal de Cuentas de estos graves perjuicios económicos que han sufrido los vecinos».

De la misma manera, Toro asegura que la «deficiente gestión del equipo de gobierno del PP» ha provocado que en tan solo un año, el Ayuntamiento de Fuengirola haya tenido que hacer frente a diferentes condenas por intereses de demora, que han ascendido a la friolera de 9 millones de euros. «Como guinda del pastel vende suelo público sin cobrarlo», añade. «La gestión del PP es como una cebolla en la que cuantas más capas se levantan, más ganas dan de llorar».

Preguntados por esta cuestión fuentes municipales respondieron que los convenios en cuestión datan de los años 1996, 1999 y 2001, y consta que todos ellos han sido completamente satisfechos mediante la realización de obras públicas, por valor igual o mayor al de la contraprestación pactada. «Al no exigirse entonces certificación de liquidación de las obras, sino simplemente la comprobación de que las realizadas superaban en valor la contraprestación, quedó pendiente de cancelación contable el saldo deudor de estos convenios, pese a haberse cumplido las obligaciones, razón por la cual la intervención, usando criterios actuales, formula el correspondiente aviso», añaden. «No todo vale por un titular y por intentar menoscabar la imagen del Ayuntamiento de Fuengirola, cuyo objetivo parace ser el de Ciudadanos», sentencian.