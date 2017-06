Citan a declarar en octubre como testigo del ‘caso Mijas’ al edil de CSSP Francisco Martínez. / Iván Gelibter Francisco Martínez fue el concejal al que el PP de la localidad le ofreció un puesto de trabajo a cambio de que firmara una moción de censura IVÁN GELIBTER Jueves, 29 junio 2017, 00:36

Dos semanas después de que el fiscal pidiera la imputación del presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal, en el marco del ‘caso Mijas’ –que afectan a unas conversaciones publicadas en SUR en la que el PP local ofrece trabajo a un edil a cambio de firmar una moción de censura–, el juez ha llamado a declarar en calidad de testigo a Francisco Martínez Ávila, el concejal de Costa del Sol Sí Puede al que se le ofreció un trabajo en el Club la Costa a cambio de una rúbrica que habría expulsado a Juan Carlos Maldonado de la Alcaldía.

Martínez, por tanto, tendrá que prestar declaración el próximo 5 de octubre, por lo que se inician así las diligencias después de que el fiscal –que abrió una investigación de oficio– haya apreciado un posible delito de cohecho de Nozal, que previsiblemente volverá a ser nombrado presidente del PP de Mijas la próxima semana.

El fiscal señalaba en su escrito que, de lo averiguado en sus diligencias de investigación, se desprenderían «indicios de la existencia de una promesa de contenido económico» por parte de funcionarios públicos, y que estaría relacionada con la actividad política; en concreto, la citada moción de censura contra el alcalde de Ciudadanos, Juan Carlos Maldonado.

El pasado mes de marzo, SUR publicó una serie de conversaciones entre el edil de CSSP; el exalcalde de Mijas, actual portavoz del PP, y vicepresidente de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, Ángel Nozal; y otro edil popular, Santiago Martín.

«Curro, no me falles»

Entre otras, pronunciaban frases como: «Curro, no me falles, tío. Te vuelvo a insistir, esto no hubiera pasado si yo no hubiera estado en la reunión de Ángel y hubiera visto que te vas a complicar la vida sin tener por qué y te garantizo los próximos cuatro años, te lo digo así de claro, en el Club La Costa»; «Darle la vuelta a la tortilla en el Ayuntamiento... necesitamos una moción»; «A mí, mi corazón me pide el decir, bueno, me estás pidiendo que trabajemos juntos por Mijas y que no hagamos guerra personal, y eso es lo que a mí me gusta. Y yo tengo que ver la manera en que utilizar eso sin tocarte».

El fiscal ha visto indicios de delitoen la actuación de Ángel Nozal

Asimismo, y tal como se puede comprobar en las grabaciones publicadas, Martín y Nozal deslizan la posibilidad de no denunciarle por un supuesto cobro irregular de las retribuciones del edil de CSSP.