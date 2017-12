Los cinco trabajadores del CIOMijas cobran 34 de las 36 nóminas atrasadas Los trabajadores tuvieron que iniciar un proceso de movilizaciones para poder cobrar los retrasos. :: i. g. Durante casi tres años, estos empleados acudieron a su puesto de trabajo a diario sin recibir su salario y sin funciones para realizar IVÁN GELIBTER Sábado, 30 diciembre 2017, 00:11

Las Navidades, por lo general, son un tiempo de alegría y de disfrutar con la familia. Sin embargo, pocas personas estarán a partir de hoy más contentos que los cinco trabajadores del CIOMijas que estuvieron casi tres años trabajando sin cobrar emolumentos. La Junta de Andalucía hizo ayer por la mañana efectivo el pago de al menos 34 nóminas de las 36 que tenían atrasadas, lo que supone por fin acabar con el sufrimiento de cinco familias que se han visto en graves problemas para poder salir adelante en este tiempo.

La que ejerció durante varios meses como portavoz de los empleados, Juani García, confirmó al mediodía a SUR que el dinero ya estaba en sus cuentas bancarias, aunque coincidió en señalar que faltan un par de nóminas por cobrar. «Yo no sé el resto de mis compañeros, pero yo hacía muchos años que no estaba tan feliz. La situación que hemos vivido se ha acabado por fin, y ahora toca pagar al abogado, ponernos al día con las deudas -que todos las tenemos-, negociar con Hacienda para que no nos 'crujan' y sobre todo disfrutar estos próximos días», señaló con un evidente tono de felicidad en sus palabras.

Ya el pasado mes de agosto, estos cinco trabajadores comenzaron a percibir su primera nómina tras casi tres años trabajando sin recibir su sueldo, aunque estaba pendiente cobrar las 36 nóminas atrasadas. Aunque ganan cantidades diferentes, al menos se les debía del orden de unos 36.000 euros netos a cada de ellos, que durante este proceso han tenido que enfrentarse a graves problemas económicos familiares, obviamente, pero también de salud, provocados por una situación que nunca debía haber ocurrido.

Desde el pasado mes de agosto los empleados ya cobran sus nóminas en tiempo y forma

Un proceso largo

Durante estos casi tres años y hasta el pasado mes de agosto, el consorcio que estuvo formado por la Junta de Andalucía (80%) y el Ayuntamiento de Mijas (20%) les había obligado a acudir a su puesto de trabajo, al que se limitaban a ir pero sin trabajar, ya que al estar el centro cerrado no tenían ninguna función para realizar. El proceso de liquidación del CIOMijas se dio finalmente por concluido el pasado 31 de julio y esto permitió no solo que estos cinco trabajadores del centro de formación pasaran a integrarse en el SAE, sino que desbloqueara el cobro de las 36 nóminas que se les debían desde diciembre del año 2014, hecho que ocurrió ayer mismo.

De esta manera, el Consejo Rector del Centro de Formación de las Industrias del Ocio, CIOMijas, formado por representantes de la Junta y del Ayuntamiento de Mijas dio su visto bueno al balance final de liquidación reformulado del antiguo consorcio, así como el proyecto de cesión de activos y pasivos al Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Estas decisiones -que se han retrasado por diversas cuestiones en estos años- suponían, según un comunicado de la Junta de aquel día, «culminar con éxito un complejo proceso administrativo que se inició en 2015, y permitirá que el SAE, mediante una resolución, pueda aprobar la aceptación global de los activos y pasivos». En la práctica, esto implicaba la integración definitiva de los trabajadores de la plantilla del centro en la agencia, que se subrogaba en todas las obligaciones salariales con estos trabajadores.