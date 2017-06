Los Campeones del mundo de cálculo mental Los fuengiroleños Juan Alberto Gómez y Curro García obtienen el primer y segundo puesto en una competición en la que han participado 200.000 niños. Les ponemos a prueba 01:53 IVÁN GELIBTER Martes, 13 junio 2017, 22:46

Curro aún no sabe qué va a estudiar. Le gustan tanto las letras como las ciencias; «aunque creo que tiro más para las ciencias», aclara con una sonrisa. «Yo sí que lo sé», responde Juan Alberto. «Quiero ser piloto de Fórmula 1 e inventor. Como ya se me han adelantado y han creado el coche que vuela, ahora lo que quiero es ser el primero en poner en funcionamiento el teletransporte».

Hablan como los dos niños normales que son, pero Juan Alberto Gómez y Francisco Javier García, alumnos del colegio Salliver de Fuengirola de tercero y sexto de Primaria respectivamente, son los actuales campeones y subcampeones del mundo de cálculo mental de sus categorías. Y no han competido contra tres o cuatro, sino que en esta prueba internaciones han participado la friolera de 200.000 niños y niñas de 46 países.

Aunque él pretenda quitarse méritos, lo cierto es que si no hubiera sido por uno de los profesores de Matemáticas del centro escolar, José Miguel Alarcón, probablemente estos chicos no hubieran podido explotar todas sus capacidades. Desde hace varios años –y por iniciativa de Alarcón– el colegio Salliver participa en el campeonato del mundo de cálculo mental, organizado por la empresa portuguesa SupertMatik.

«Cuando tenía tres años me compraron un póster con las tablas de multiplicar» Juan alberto gómez (8 años)

Esta competición permite que cada centro envíe un máximo de dos participantes por categoría o curso, y debido a la ‘fiebre’ que hay en Salliver por participar, el departamento de Alarcón organiza una competición interna para elegir a ‘sus campeones’. «Es todo una sensación», cuenta el profesor, «ya que los alumnos, quieran o no, están obligados a participar. Se crean ‘piques’ sanos en clase, e incluso en la final convertimos el aula en una especie de estadio para darle más emoción».

Francisco Javier (o Curro), también juega al baloncesto –el deporte estrella del colegio–, pero para él ambas cosas están al mismo nivel. «No sabría decir qué me crea más emoción, pero la verdad es que llevo ya seis años participando en la competición de cálculo y me encanta».

José Miguel Alarcón, sin embargo, aclara que las principales razones para organizar esta especie de olimpiadas internas de cálculo, y la posterior participación en el mundial, radican en el «refuerzo» que supone para los alumnos en términos académicos. «Y también, claro, porque se lo pasan bien. Lo trasladamos como una competición sana, pero nunca planteamos objetivos de quedar en una u otra posición; esa no es la idea».

Bicampeón del mundo

La idea, a priori, no es ganar, pero eso no quita que Juan Alberto no haga otra cosa que ser el primero. El año pasado, en segundo de Primaria, este niño de 8 años ya obtuvo el primero puesto mundial, una hazaña que ha repetido en 2017 al enfrentarse de nuevo a otros 20.000 niños de su edad que no han conseguido batirle. Él reconoce que de los deportes –excepto de la Fórmula 1– pasa un poco. «Me gustan el piano y la robótica», señala.

«Me gusta mucho el baloncesto, pero disfruto con las dos competiciones todos los años» CURRO GARCÍA (10 AÑOS)

Además, parece que lo de los números es algo que le viene de muy pequeño. Según cuenta, y su padre lo confirma, durante un viaje a Nueva York que realizaron cuando éste contaba con solo tres años, le pidió a sus progenitores que le compraran un póster en el que salían reflejadas las tablas de multiplicar hasta la del 12, es que como se estudia en los Estados Unidos. «Me la aprendí en unas semanas, y desde entonces se me han quedado en la cabeza, lo que me facilita la labor a la hora de participar en los concursos de cálculo», relata con una sonrisa.

El profesor, que aún no les da clase pero que espera ansioso que lleguen a la Secundaria –imparte Matemáticas en los cursos más altos–, afirma que casi nadie quiere enfrentarse a estos dos figuras del cálculo mental. «Curro y Juan Alberto siempre llegan a la final, son una referencia».

200.000 niños de todo el mundo participaron en esta edición del mundial de cálculo mental. 20.000 fueron los rivales a los que cada uno de ellos se tuvo que enfrentar dentro de su categoría

A estos dos niños que son una verdadera ‘marca Andalucía’ les quedan aún muchos años para seguir compitiendo, y algunos más hasta tener que decidir qué harán con su futuro, pero mientras tanto siguen esperando con ansia cada mes de noviembre, que es cuando se celebra la fase interna. «Y en Bachillerato tendrán el gran honor de ser árbitros de sus compañeros más jóvenes», sentencia Alarcón. De momento, ahora toca disfrutar de ser las mejores calculadoras humanas del mundo entero.