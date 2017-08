El ‘Brexit’ no se deja notar en Mijas más de un año después del referéndum El proyecto británico Horizon Golf prevé invertir 125 millones de euros en 10 años. / Iván Gelibter Las inversiones con dinero de las islas en la localidad superarán los 200 millones en el medio plazo, al tiempo que suben los empadronamientos IVÁN GELIBTER Domingo, 27 agosto 2017, 00:22

Más de un año después de que los británicos decidieran en referéndum dejar de pertenecer a la Unión Europea –y pese al temor que este hecho ha producido en la economía mundial–, el municipio con mayor número de británicos de la provincia de Málaga no solo no ha notado sus efectos, sino que el saldo de inversiones y nuevos empadronados no hace más que aumentar. De esta manera, Mijas ha sabido aprovechar sus puntos fuertes para seguir atrayendo el dinero de las islas pese a la compleja situación política a la que se dirige Gran Bretaña.

Esta pasada semana, el alcalde, Juan Carlos Maldonado, anunció que el municipio va a recibir cerca de 200 millones de euros de inversión inmobiliaria británica en los próximos diez años, lo que a su juicio demuestra que la localidad genera seguridad en las empresas internacionales. «Hemos logrado que los operadores británicos tengan confianza para gastar su dinero en nuestro municipio», sostuvo Maldonado, que aseguró que estas promociones que se van a llevar a cabo representan la «consolidación» del turismo residencial en el municipio.

Las cifras 200 millones de euros será la inversion inmobiliaria británica en los próximos años. 1.000 británicos nuevos empadronados es la cifra que el Ayuntamiento espera alcanzar en el total de 2017.

La zona donde más están proliferando este tipo de inversiones británicas es en La Cala de Mijas. Este núcleo urbano cuenta actualmente con la recta final de ejecución de una promoción de 48 apartamentos y 55 adosados dentro del proyecto Horizon Golf. Este conjunto residencial nace del acuerdo de la promotora británica Taylor Wimpey Plc y la cadena hotelera irlandesa FBD Hotels and Resorts, que gestiona La Cala Golf Resort, ambas entidades que, tras los primeros pasos en conjunto, han decidido sellar de manera firme su alianza con una unión estratégica para la construcción de más de 600 viviendas, entre adosados y apartamentos, en los próximos diez años con una inversión cercana a los 125 millones de euros.

Más empadronados

Además de las inversiones, la localidad se consolida también como destino de segunda residencia entre los vecinos del Reino Unido. Mijas cuenta con más de 11.000 británicos residentes y ha sido la ciudad donde ha nacido la asociación ‘Brexpats in Spain’, que defiende los intereses de este colectivo en España, así como mantiene informados a sus miembros de todas las novedades de este proceso de salida de la Unión Europea.

Este realidad se demuestra con el aumento en los empadronamientos, fruto además de una campaña de información puesta en marcha por el Consistorio. Según datos ofrecidos por el departamento de Extranjeros, solo en el primer trimestre se inscribieron 238 británicos, de los cuales 65 procedían de otros municipios –es decir, ya estaban empadronados en otros municipios de España–, y 173 procedentes del extranjero, de los cuales la mayoría ya eran residentes en el municipio que no habían llegado a inscribirse anteriormente. Tal como señalan desde la administración local, si la tendencia se mantiene se espera que en 2017 los empadronamientos de británicos en Mijas lleguen a los 1.000, lo que daría una cifra de más de 12.600 británicos registrados; un aumento considerable que se habría producido una vez aprobado el ‘Brexit’.