Ángel Nozal declarará este lunes por el 'caso Mijas' Ángel Nozal (archivo). / I. G. El exalcalde de Mijas deberá dar su versión sobre el ofrecimiento de trabajo a un concejal a cambio de una moción de censura EFE Sábado, 21 octubre 2017, 16:51

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Mijas y exalcalde de este municipio, Ángel Nozal, declarará el próximo lunes en calidad de investigado en el caso del supuesto ofrecimiento de un trabajo a un edil de Costa del Sol Sí Puede (CSSP) y miembro de Podemos a cambio de apoyar una moción de censura en el Consistorio.

Su comparecencia tendrá lugar ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Fuengirola que instruye el caso, según han informado fuentes judiciales.

El concejal de CSSP Francisco Martínez aseguró el pasado marzo que en una reunión mantenida con los ediles del PP de Mijas Ángel Nozal y Santiago Martínez -quien dimitió tras la denuncia- se pidió su colaboración para una moción de censura contra el actual alcalde, Juan Carlos Maldonado (Cs), a cambio de un puesto de trabajo.

Martínez denunció los hechos ante la Fiscalía, que investiga si se ha podido cometer un presunto delito de cohecho ya que existen indicios de la existencia de una promesa de contenido económico.

Ese mismo día también está citado, pero en calidad de testigo, el concejal de CSSP, según las fuentes.

El 'caso Mijas'

Hace unos meses, SUR publicó una serie de conversaciones entre el edil de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), Francisco Martínez; el exalcalde de Mijas y actual portavoz del PP, Ángel Nozal; y otro edil popular, Santiago Martín. Según se desprendía de las mismas, el PP de Mijas habría ofrecido supuestamente un puesto de trabajo a Martínez a cambio de que firmara una moción de censura contra el alcalde de Ciudadanos, Juan Carlos Maldonado. Asimismo, deslizaban la posibilidad de no denunciarle por un supuesto cobro irregular de las retribuciones del edil de CSSP. No en vano, algunas semanas después de que saliera publicada esta cuestión, Nozal llevó esta cuestión a los juzgados, lo que a juicio de Martínez era «la prueba irrefutable de las amenazas». «Como no firmé la moción de censura, me denunció, tal como se me había dicho», señaló entonces el concejal.

La información del 'caso Mijas' que contenía frases como «Curro, no me falles, te garantizo cuatro añitos en el Club La Costa»–provocó la dimisión instantánea de Santiago Martín contra el criterio del propio Nozal, aunque todos los partidos políticos de la provincia exigieron al vicepresidente de la Mancomunidad que cesara en su puesto, ya fuera con su dimisión o con una expulsión ordenada por la dirección provincial del PP, aunque éste se mantuvo en su puesto.

Lejos de dimitir, el presidente fue reelegido en su puesto en un congreso local al que asistieron tanto el presidente provincial, Elías Bendodo; como el regional, Juanma Moreno. Durante su discurso de aceptación, Nozal dedicó unas palabras a Santiago Martín, del que dijo que había sido víctima de una «tormenta perfecta», lo que provocó una cerrada ovación en el plenario.