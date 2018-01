El acuerdo de los presupuestos se aleja y dependerá de una decisión de último minuto El pleno de este lunes será clave para el futuro de Mijas. :: i. g. El portavoz de CSSP dice que esperará a ver si sus propuestas están presentes en el pleno del lunes para dar su voto afirmativo IVÁN GELIBTER Sábado, 27 enero 2018, 01:05

El drama en varios actos que está suponiendo la negociación de los presupuestos en Mijas amenaza con convertirse en tragedia. Durante todo el día de ayer, y según las fuentes consultadas, daba la sensación de que el pacto entre el equipo de gobierno (Ciudadanos y PSOE) y Costa del Sol Sí Puede estaba bastante encarado, aunque ya bien entrada la noche se desprendía algo bien distinto.

El pleno del lunes, que se prevé como uno de los más 'movidos' de la legislatura, deberá debatir dos cuestiones principales: por un lado están las cuentas públicas; pero los concejales tendrán también que decidir sobre el traslado de la recaudación al Patronato Provincial; una operación que parece aún más compleja.

En el caso de los presupuestos, la matemática del pleno permite que puedan salir adelante con mayoría simple. Es decir, que los 12 ediles del equipo de gobierno más una abstención serían suficientes contando con el voto de calidad del alcalde. Los 11 votos negativos del PP más el de la edil no adscrita no serían suficientes para dejarlos en la cuneta.

Francisco Martínez pide que se estudien otras fórmulas para el futuro de la recaudación

Sin embargo, el que a priori parece el socio lógico, CSSP (y que el año pasado sí los votó a favor), no tenía anoche las mejores sensaciones: «Es un presupuesto pobre. Sin contenido social, con recursos insuficientes. No hay partidas para la creación de empleo ni para la lucha contra la corrupción. Y sin embargo sí las hay para contratación de servicios externos, como por ejemplo el servicio de jardinería», aseguró a SUR su portavoz, Francisco Martínez.

A su juicio, estas cuentas públicas son «difíciles de aprobar». «El Ayuntamiento debería consensuar de manera más amplia el presupuesto para que sea el fruto de un trabajo hecho para todos los vecinos de Mijas. Hemos colocado encima de la mesa una serie de propuestas que no sabemos si van a ser asumidas por el equipo de gobierno, y con esas lógicas dudas, y hasta no estar seguros, no podemos dar seguridad de nuestro apoyo», señaló. De esta manera, Martínez explicó que habrá que esperar hasta el próximo lunes para comprobar que se hayan incluido las medidas.

La recaudación, complicada

El segundo punto, el de la recaudación, es aún más complejo, sobre todo porque 12 síes y una abstención no son suficientes. El portavoz de CSSP en este capítulo fue aún más claro: «Todo se ha hecho de forma muy precipitada. Se ha evitado el debate público; no se han pedido informes a otros organismos y no se ha consultado con la ciudadanía. Creo que la decisión de llevar la recaudación se ha llevado mal y de forma precipitada», aseguró. Además, señaló que su objetivo es que se pongan en valor las opciones que hay, «como la creación de un órgano de gestión tributaria o un concierto con la agencia estatal para la recaudación ejecutiva, tal como establece la ley», sentenció.

Por si fuera poco, los trabajadores municipales irán al pleno del lunes para mostrar su rechazo a esta medida, que de momento parece que solo saldrá adelante si el vota a favor; un hecho que contrastaría con sus opiniones públicas pero que iría contra los intereses de la Diputación, gobernada por ellos mismos.