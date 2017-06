El fiscal ve un posible delito de cohecho de Nozal en el 'caso Mijas' y pide al juez que lo llame como investigado

Dos meses después de que se abrieran diligencias de oficio por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Málaga tras la publicación en SUR del llamado 'caso Mijas' -en el que se le ofrece un trabajo al edil de CSSP, Francisco Martínez, a cambio de firmar una moción de censura-, el ministerio fiscal pide que el juez cite como investigados al portavoz municipal del PP, Ángel Nozal, y al que fuera edil popular, Santiago Martín, dimitido por esta cuestión.

Tal como ha podido saber este periódico, la Fiscalía ha remitido a los juzgados de Fuengirola un decreto en el que se solicita que se inicien unas diligencias previas para investigar los hechos, ya que entiende que podría tratarse de un supuesto delito de cohecho. El fiscal señala en su escrito que, de lo averiguado en sus diligencias de investigación, se desprenderían "indicios de la existencia de una promesa de contenido económico" por parte de funcionarios públicos, y que estaría relacionada con la actividad política, en concreto, la citada moción de censura contra el alcalde de Ciudadanos, Juan Carlos Maldonado.

El 'caso Mijas'

Hace dos meses, SUR publicó una serie de conversaciones entre el edil de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), Francisco Martínez; el exalcalde de Mijas y actual portavoz del PP, Ángel Nozal; y otro edil popular, Santiago Martín. Según se desprende de las mismas, el PP de Mijas habría ofrecido supuestamente un puesto de trabajo a Martínez a cambio de que firmara una moción de censura contra el alcalde de Ciudadanos, Juan Carlos Maldonado. Asimismo, deslizan la posibilidad de no denunciarle por un supuesto cobro irregular de las retribuciones del edil de CSSP. No en vano, algunas semanas después de que saliera publicada esta cuestión, Nozal llevó esta cuestión a los juzgados, lo que a juicio de Martínez era "la prueba irrefutable de las amenazas". "Como no firmé la moción de censura, me denunció, tal como se me había dicho", señaló hace unos días el concejal.

La información del 'caso Mijas' provocó la dimisión instantánea de Santiago Martín, aunque todos los partidos políticos de la provincia exigieron a Nozal que cesara en su puesto, ya sea con su dimisión o con una expulsión ordenada por el PP provincial, aunque éste se mantuvo en su puesto. A la espera de lo que el juez de Fuengirola diga al respecto, el exalcalde ya se encuentra investigado por tres causas diferentes, mientras que varios juzgados están realizando diligencias por otras tantas. No en vano, en el caso de los sobresueldos, Nozal se enfrenta a un juicio oral que, una vez que ya han sido rechazadas las alegaciones, se prevé que comience en las próximas semanas.