Los 'street fighters' de Mijas: ¿pelea real o simulada?

¡FIGHT! Con esta palabra, pronunciada por una voz en off, comenzaban las peleas del archiconocido videojuego de Street Fighter. Algo así han debido pensar los miles y miles de usuarios que durante todo el día no han dejado de compartir un vídeo en el que dos hombres, con evidentes conocimientos de artes marciales, mantenían una pelea en una rotonda de Mijas Costa. La red se ha dividido en dos clases de personas: las que piensan que es una pelea real, y aquellos que lo consideran un 'fake', ya que la forma en la que se inicia la pelea da a pensar que se trataba de una acción preparada para conseguir un objetivo; que se viralice.

En torno a las 12.30 del mediodía, el usuario de Twitter @JorgeAguilar5_ compartía este vídeo con el texto: "Ojo lo que ha pasado esta mañana en una famosa rotonda de Mijas-Costa. Mirad el vídeo sin reíros a ver si podéis". A partir de ese momento, las redes han compartido las imágenes mientras se debatía si eran o no ciertas. Lo que sí ha podido confirmar SUR es que este vídeo está grabado en una rotonda de la localidad, aunque se desconoce si es del día de hoy. Además de las opiniones sobre el vídeo, muchos de los usuarios han comenzado a elaborar 'memes' sobre la pelea, usando para ello tanto el videojuego de Street Fighter, el Tekken, u otros de combates.

"Tampoco hace falta ser muy inteligente para ver que esto está preparado, no me creo que el nivel de imbecilidad haya subido tanto...", comentaba el tuitero @Julius2456, que no se creía la historia. Por su parte, la cómica Raquel Sastre (@RaquelSastreCom) le respondía: "Si es preparado, ten en cuenta la que han montado. En medio de una rotonda. Que se impliquen más coches. Una moto. Muy arriesgado". Aún así, los tuits con humor han protagonizado la mayor parte de mensajes: "Yo me quedo cuando le coge de la pierna y hace Chiquito de la Calzada" (@Niporwifi); "Kárate a morirse de vergüenza a muerte en una rotonda de Mijas (@Abstenida); o "En Málaga hay mucho arte... pero no son arte marsiale" (@NunoGabri). Incluso la cuenta de Play Station España o el cantante Haze han dejado su granito de arena en forma de tuit.

Por su parte, desde el Ayuntamiento no están muy seguros de que se trate de una pelea de verdad. Fuentes de la Policía Local consultadas por SUR no tienen constancia alguna de cuándo se ha producido este altercado, y además tampoco tienen denuncia que corresponda con estos hechos. "Ni tan siquiera de la persona que graba, que parece salir del coche para evitar que se sigan pegando", señalan.

A falta de conocer la realidad, o de que sus protagonistas aclaren qué ha podido suceder, la red también bromea con que haya una segunda parte del vídeo. Aunque sea para escuchar aquello de: ¡ROUND 2!