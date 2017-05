Denuncian que 75 niños se quedan sin plaza en los dos centros de Los Pacos

Un grupo de padres y madres de Fuengirola denunciaron ayer que alrededor de 75 niños de tres y cuatro años se han quedado sin plaza escolar en los dos centros escolares del núcleo poblacional de Los Pacos, en concreto en los colegios Valdelecrín y Syalis. Según datos aportados por los propios progenitores, de esta cifra más de 60 residen en la zona de influencia de estos dos centros.

Tal como han denunciado, ya el año pasado se volvieron a quedar sin plaza más de 60 niños de tres años a los que habría que sumar todos los que se volvieron a quedar sin plaza de 4 años, «una situación que se repite cada curso sin que hasta el momento se haya dado una solución definitiva por parte de la administración competente», señalan.

A su juicio, esto provoca situaciones «tan complejas» como que escolares que residen en Los Pacos hayan sido asignados a colegios que en algunos casos están a una distancia de hasta 6 kilómetros, mientras que los padres y madres tienen que desplazar a los menores a estos centros andando.

Este grupo tiene cerradas diferentes reuniones esta semana, entre ellas, con la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, a la que se le va a solicitar que se implique de forma activa en esta problemática y que organice una reunión en la que estén presentes todos los agentes implicados (Junta de Andalucía, colegios, Ayuntamiento y una representación de los padres afectados).

«No nos cansarán»

Una de las portavoces de los padres, Verónica Moreno, señaló ayer que no van a permitir que las autoridades competentes «sigan echándose el balón unas a otras». «Ya está bien de esta situación, pero esta vez no permitiremos que nos cansen, como han ido haciendo las autoridades en años anteriores. Alguien tiene que dar respuesta», apuntó. No en vano, para lograr estos objetivos, los padres van a llevar a cabo diferentes acciones que pasarán por reuniones con autoridades competentes, y campañas por redes sociales bajo la etiqueta de #losniñosdelospacosenlospacos, entre otras.

Por su parte, la delegación de Educación sostuvo ayer que el municipio de Fuengirola está considerado como una única zona de escolarización, como otros muchos de la provincia, «por lo que todo el alumnado estará escolarizado dentro de la misma». No obstante, está prevista la dotación de un servicio de transporte escolar gratuito para los casos en que sea requerido.