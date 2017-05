«Dejaremos de venir a trabajar si no contratan a una empresa de seguridad»

«Tememos por nuestras vidas. Si no contratan ya una empresa de seguridad dejaremos de venir a trabajar». Así de tajantes se mostraron ayer los cinco empleados del CIOMijas después de que descubrieran que, una noche más, las instalaciones habían sido asaltadas por unos desconocidos. Este nuevo asalto –el segundo en lo que va de semana– fue descubierto después de que dos de los trabajadores hicieran una ronda por la residencia del centro de formación y hallaran que al menos diez de estas habitaciones habían sido abiertas con las llaves que fueron sustraídas en robos anteriores.

Según pudo comprobar SUR de primera mano, las estancias habían sido usadas para comer (había restos de alimentos y de bolsas de restaurantes) y para drogarse, ya que también había restos de estas sustancias. Además de estas cuestiones, el ‘divertimento’ principal de estos desconocidos es la destrucción de las instalaciones. La mayor parte de estas instalaciones están prácticamente destruidas con grandes agujeros en la pared en las que cabe una persona. Asimismo, todos los extintores de la zona han sido abiertos, hay varias ventanas rotas y buena parte de los ordenadores y las televisiones que habían desaparecido de su sitio están en la residencia completamente destrozadas.

Ante este panorama, y teniendo en cuenta que los intrusos tienen las llaves de todo el centro, los trabajadores ya temen por su integridad física. «Ni siquiera sabemos si aún están por aquí en alguna de las habitaciones cerradas, es terrorífico», señalaron.

«Ya no es solo que no nos paguen, que no nos hagan caso y que nos sigan toreando, es que además ahora tenemos que lidiar con desconocidos que se dedican a destrozarlo todo», añadieron. Por ese motivo, los cinco empleados plantearon ayer un ultimátum a la Junta, y aseguraron que si no se contrata a una empresa de seguridad dejarán de acudir a su puesto de trabajo. «Y ya da igual que nos echen, al menos conservaremos la vida», sentenciaron.

Televisiones en otra sala. Cristales rotos en el hotel. / Iván Gelibter

Pese a que aún no hay nada firmado, el director general de la Formación Profesional para el Empleo de la Junta, Manuel García, señaló ayer a este periódico que están tramitando la posibilidad de contratar para la semana que viene a alguna empresa de seguridad, así como una de mantenimiento que pueda, en alguna medida, paliar el abandono del centro, que ya se encuentra en un estado ruinoso, al menos en el interior de las instalaciones.

Acatan las sentencias

Lo que también dejó ayer claro el director general fue que la Junta acatará «desde ya» la sentencias de los juzgados de lo social que obligan al ente regional a hacer frente a las nóminas impagadas, aunque matizó que estos pagos solo se podrán realizar si hay sentencia judicial En cuanto al resto de nóminas impagadas (llevan ya 33), García explicó que habrá que esperar a que concluya el proceso de liquidación –unos «tres meses máximo»–, momento en el que también se les incluirá como trabajadores del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta.