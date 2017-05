Fuengirola, protagonista del cupón de la ONCE del próximo 30 de mayo

Fuengirola será protagonista del cupón de la ONCE del próximo 30 de mayo, con motivo del l 175 aniversario del municipio malagueño.

El director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque, y el director de la Organización en Fuengirola, Francisco García Soriano, han presentado este martes la imagen del boleto junto a la alcaldesa del municipio, Ana María Mula, en el Ayuntamiento. Cinco millones y medio de cupones llevan como fondo la imagen corporativa de esta celebración con las fechas 1841-2016, y la leyenda 'Ayuntamiento de Fuengirola, 175 años de historia'. Un cupón con el que la ONCE quiere poner en valor su compromiso con la ciudad malagueña, según ha destacado José Miguel Luque. “Presumimos con orgullo de Fuengirola y de su potencial turístico y ciudadano y lo hacemos en toda España a través del ser más querido que tiene la ONCE que es su cupón, un verdadero instrumento de transformación social que es posible gracias a la confianza diaria que nos conceden los fuengiroleños y los malagueños”, dijo.

El director de la ONCE en Málaga añadió que Fuengirola es un ejemplo en igualdad de oportunidades por su apuesta por la interculturalidad y la defensa del respeto a la diferencia y expresó el apoyo de la ONCE al Ayuntamiento “para seguir avanzando juntos –sostuvo-, en una Fuengirola más accesible, más integradora y más sensible a las necesidades del colectivo de personas con discapacidad y a su incorporación al mercado de trabajo como principal garantía de inclusión en la sociedad”.

El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,50 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. El cliente tiene además la oportunidad, por 0,50 euros más, de jugar también a la serie, y ganar una ‘paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añade al premio de 35.000 euros.

Para el próximo viernes, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva “lotto” de Europa que juegan ya 16 países europeos, ofrece un bote de 50 millones de euros para la primera categoría y uno de dos millones a la segunda categoría. Al Eurojackpot comenzaron jugando Alemania, Holanda, Dinamarca, España, Estonia, Eslovenia, Italia y Finlandia a los que se han sumado entre otros Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega o Suecia.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos autorizados.