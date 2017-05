El PSOE plantea modificar un acuerdo plenario para dar 500 euros al mes al edil no adscrito

::La concejala de Economía, Maribel Tocón, llevará al pleno de este jueves una moción para modificar el acuerdo plenario del 26 de junio de 2015, cuando se constituyó la actual corporación, con el objetivo de cambiar el reglamento relativo a los gastos de funcionamiento de los grupos municipales. La propuesta pretende alterar la redacción de este punto para que el concejal no adscrito Juan Machío pueda acceder a los 500 euros mensuales de gastos por representación y funcionamiento que recibe cada concejal de grupo. Machío dejó de recibir esta retribución cuando fue expulsado de Ciudadanos hace más de un año. El PSOE, que gobierna en minoría, trata desde hace semanas de sacar adelante el presupuesto municipal y parte de la oposición considera que esta moción constituye una manera de asegurarse el voto favorable de Machío.

El concejal no adscrito defiende su derecho a recibir esta asignación para gastos de funcionamiento y asegura que ser el único edil de la corporación que no percibe estos 500 euros al mes supone «una discriminación». Machío recuerda que los concejales no adscritos de otros ayuntamientos, como Málaga capital o Benalmádena, acceden a esta retribución «sin ningún problema» y ha aportado los informes de varios secretarios municipales para avalar su posición.

El de Torremolinos es el ayuntamiento de 25 concejales que más dinero destina en la provincia a los gastos de representación de sus grupos políticos. En Benalmádena, por ejemplo, esta asignación queda reducida a 100 euros al mes por concejal. En teoría, estas cantidades deben ser ingresadas en las cuentas de los grupos municipales y su uso debe ser fiscalizado por el interventor, aunque en la práctica se impone la falta de transparencia sobre el destino de estas retribuciones, que en Torremolinos superan los 170.000 euros anuales.

La portavoz del PP, Margarita del Cid, advierte de que la modificación de un acuerdo plenario para mejorar las condiciones de un concejal no adscrito podría suponer la comisión de delitos de prevaricación y malversación. En la comisión, la medida fue respaldada por el PSOE y Machío y rechazada por el PP, mientras que el resto de grupos se abstuvieron. Los populares, con más de un tercio de la representación de la corporación, han solicitado un informe sobre el asunto al secretario municipal. Desde el Gobierno local reconocen que la moción no va acompañada de un informe jurídico «pero tampoco de ninguna advertencia».

Los grupos municipales esperan que el informe del secretario esté listo antes del pleno. El PP ya acusó la semana pasada a los socialistas de «mercadear con cargos», en referencia al nombramiento de un concejal de Costa del Sol Sí Puede como enlace entre el Ayuntamiento y el Palacio de Congresos, para aprobar el presupuesto. El PSOE gobierna en minoría desde 2015 tras dos décadas de mayorías absolutas del PP.