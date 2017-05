Abren el coche del edil de CSSP cinco veces en dos semanas

En medio de una vida municipal completamente judicializada, el concejal de Costa del Sol Sí Puede denunció ayer ante la Guardia Civil de Fuengirola que su vehículo particular ha sido abierto hasta en cinco ocasiones en las últimas dos semanas. En la citada denuncia, a la que SUR ha tenido acceso, Francisco Martínez asegura que solo en la primera ocasión se le sustrajo una cazadora negra «de muy poco valor», pero que en el resto de veces se había encontrado «todo el coche revuelto», incluyendo la guantera.

En declaraciones a SUR, Martínez apuntó a que dichas acciones podrían estar relacionadas con la búsqueda de algún tipo de documentación relacionada con los asuntos judicializados que estarían afectando, principalmente, al Partido Popular. «Es muy raro que me abran el coche tantas veces en este corto espacio de tiempo, y tal como me lo he encontrado y teniendo en cuenta que ni siquiera se han llevado el &lsquobluetooth&rsquo, da la sensación que estaban buscando papeles», señaló. Actualmente, el portavoz de CSSP está personado en cuestiones como la del Hipódromo (fue quien llevó un informe de Secretaría a la Fiscalía), y es el presidente de la Comisión de Investigación del caso de las llamadas &lsquosubastas exprés&rsquo.