Un alto cargo de la Junta asegura que los trabajadores del CIOMijas cobrarán «mucho antes de verano»

El director general de la Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel García, ha asegurado que los trabajadores del CIO cobrarán las 32 nóminas que se les adeuda «mucho antes del verano». García realizó estas declaraciones en el marco de una entrevista en la radio pública regional, aunque no aclaró en que se basaba su certeza.

Este anuncio, aún no refrendado oficialmente por la administración autonómica, contrasta con la información aportada por los liquidadores, ya que éstos señalan que el proceso para disolver el consorcio durará «al menos dos meses más». De esta manera, si los trabajadores cobraran «mucho antes del verano», sería sin haber concluido la liquidación.

Ante este hecho, los trabajadores señalan que si es así, «por qué no se ha hecho antes». El propio responsable de los liquidadores, el abogado José Carlos Aguilera, afirmaba en unas declaraciones a SUR que no había ni hay «ningún motivo jurídico» para que no estén cobrando, y animaba a la administración regional a que los aportara, algo que aún no han hecho.