La Junta no aclara por qué no cobran los trabajadores del CIO

La nómina del mes de noviembre del año 2014 fue la última que cobraron los cinco trabajadores del CIOde Mijas. Esa es la fecha en que el consorcio cesó su actividad formativa y se inició el proceso para su incorporación en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE); una realidad que más de 30 meses después no ha llegado a ocurrir mientras los empleados continúan en su puesto de trabajo.

El responsable de los liquidadores del consorcio, José Carlos Aguilera, reconoció a SUR hace unos días que el citado proceso es «complicado», ya que hay que realizar un balance de activos y pasivos, con la complicación de que el terreno pertenece al Ayuntamiento de Mijas y el edificio y las competencias a la Junta. Sin embargo, y pese a esta complejidad, Aguilera dice no entender por qué no se están pagando los sueldos. «El pago de los salarios a los trabajadores no tiene absolutamente nada que ver con el proceso de liquidación. Ellos están en su puesto de trabajo y se les tiene que pagar por él. No hay ninguna razón jurídica por la que la Junta no pueda pagarles, y aún así se la he pedido y no me la han dado», sostiene el letrado.

Los empleados dudan de que les incluya en el SAE «Hemos sabido que ni siquiera nuestro puesto de trabajo está asegurado». Estas fueron las declaraciones esta semana de los trabajadores del CIO, que además de llevar 32 nóminas impagadas temen ahora que no se les incluya en el SAE. Según argumentan, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado «contiene una disposición adicional, la 27, que prohíbe a cualquier administración pública incorporar personal proveniente, entre otros organismos, de consorcios, a partir de la entrada en vigor de las cuentas». Los empleados afirman que de ser así, no solo se verían en la calle «mientras nuestros compañeros de los otros diez consorcios andaluces ya están integrados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), sino que, además, una Ley andaluza de 2015 aprobada por unanimidad se convertiría en papel mojado». En este sentido, volvieron a exigir a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, «que finalice de una vez el proceso de nuestra incorporación al SAE» y pidieron también que cumpla las sentencias firmes que obligan a pagar los atrasos. A esta última cuestión los portavoces de la entidad regional también han rehusado hacer declaraciones.

Precisamente a raíz de estas declaraciones, SUR ha intentado durante cinco días recabar la opinión de la delegación provincial de Empleo, pero sin éxito. Aunque fuentes internas señalaron de manera extraoficial que sí hay motivos legales para no abonarles el sueldo en las últimas 32 ocasiones, desde Empleo no especifican el motivo legal concreto, un extremo que ya fue adelantado por José Carlos Aguilera, que aseguró que no podrían explicar las razones «porque no las hay».

Sin luz y sin seguro

Además del impago de las nóminas, este periódico ya adelantó hace tres semanas que el edificio del CIOMijas podría quedarse sin suministro eléctrico dentro de unos pocos días si la Junta de Andalucía no hace frente al pago de las facturas atrasadas, que ascienden a un total de 13.000 euros. Además, las instalaciones han dejado de contar con un seguro de incendios y otras contingencias, ya que el contrato que tenían con Generali habría vencido a causa, también, de no haber hecho frente a las facturas.

Tal como sostiene uno de los liquidadores del consorcio en una misiva dirigida a los responsables de la Consejería de Empleo a la que SUR tuvo acceso, la eléctrica ya habría avisado de que el próximo 22 de mayo se tramitará la suspensión del suministro, y en siete días se resolverá el contrato con la compañía.

Según afirma el liquidador, si para la citada fecha no se realizara el pago, y por tanto se diera de baja el servicio, «el centro quedaría en una grave situación de riesgo, con independencia del cuantioso importe del coste de la reanudación del servicio y la formalización de un nuevo contrato».

Además de la electricidad, el liquidador alerta en esta misma misiva, fechada el pasado 25 de abril, que no ha sido posible abonar el recibo de la póliza de seguro que había concertada con Generali. Entre las cuestiones que estaban contratadas destacan los incendios, robos, rotura de maquinaria, o fenómenos eléctricos, con una prima que asciende a unos 2.800 euros al trimestre. De esta manera, a día de hoy el edificio del CIOMijas no cuenta con ningún tipo de seguro para las contingencias mencionadas en el texto del liquidador.

El responsable de la liquidación del consorcio especifica que en estos momentos la cuenta bancaria de la entidad tiene una posición positiva de tan solo 173 euros. «Como ya hicimos en el pasado Consejo, reiteramos que esta situación no se hubiera producido, y lo que es más importante, ya se hubiera resuelto, si la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía cumpliera con la obligación de hacer efectiva su aportación al presupuesto de las operaciones de liquidación», sentencia.

Preguntados sobre si las facturas de la luz se harán frente o si se contratará un nuevo seguro, la delegación de Empleo tampoco ha dado ninguna respuesta al respecto en estos últimos cinco días, por lo que los trabajadores desconocen cuál será su futuro a partir del próximo día 22.