«Estamos intentando salir del agujero en que el PP ha dejado Torremolinos»

Con la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en su última fase y el reciente reconocimiento de la deuda real del Ayuntamiento, que asciende a casi 200 millones de euros, Torremolinos atraviesa uno de sus momentos más trascendentales de los últimos años. El PSOE, que en 2015 accedió a la Alcaldía tras dos décadas de mandato de Pedro Fernández Montes, continúa gobernando con los presupuestos elaborados por el PP a finales de 2014 después de que las cuentas municipales fueran tumbadas el año pasado. La primera teniente de alcalde y concejala de Economía y Urbanismo, Maribel Tocón, adelanta que ya existe un «acuerdo verbal» para acabar con este bloqueo presupuestario y detalla el nuevo decreto de subvenciones al IBI, firmado el pasado viernes tras la anulación de las ayudas anteriores, declaradas ilegales por el secretario municipal.

-¿En qué momento se encuentran los presupuestos?

-En un estado muy avanzado. Hemos llegado a acuerdos, a falta de firma, con la totalidad de los grupos políticos del cambio y el edil no adscrito.

-Entiendo que no incluye al PP.

-Nuestros presupuestos son muy distintos. Doy por hecho que el PP no los va a apoyar. Nuestra forma de gobernar es la antítesis de la suya.

-En un momento en que las urnas piden consenso, ¿cómo afecta el hecho de que los puentes estén rotos entre los dos partidos más votados?

-Los puentes no están rotos. Hemos llegado a acuerdos en asuntos cuya repercusión va más allá de una legislatura, como el PGOU o la solicitud de fondos europeos. Entendemos que es importante que todas las sensibilidades políticas estén representadas en proyectos que en algunos casos alcanzan los diez años de vigencia. Queremos que Torremolinos sea una ciudad estable gobierne quien gobierne. Eso genera confianza entre los inversores y la ciudadanía, y en ese sentido seguirá habiendo consenso.

-¿Cómo repercute en la gestión diaria la prórroga de los presupuestos?

-No hemos podido modernizar las instalaciones del Ayuntamiento ni poner en marcha la administración electrónica o la participación ciudadana. Las inversiones están paralizadas y la peatonalización del centro hubiera sido más fluida con presupuestos propios. Torremolinos ha sido durante años una isla en la provincia, anclada en el pasado. Ni siquiera estamos integrados en el Consorcio de Transportes. Y aun así hemos avanzado en muchas materias. Tenemos el apoyo de las entidades bancarias, que nos expresan su confianza. En el último pleno aprobamos un plan económico para reconocer, por primera vez, la deuda real del Ayuntamiento, porque existían 87 millones de euros en facturas que nunca habían figurado en las cuentas. Si hubiéramos entrado a gobernar sin deuda, ahora tendríamos 20 millones de superávit.

-Dice que Torremolinos genera confianza, pero el plazo medio de pago a proveedores supera los cien días.

-En diciembre estaba situado en 154 días y este trimestre ya lo hemos reducido a 115 días. Reducir ese plazo es condición indispensable para bajar el tipo impositivo del IBI, que es nuestro gran objetivo para 2018.

-Es uno de los municipios que más tarda en pagar a las empresas.

-Tenemos una gran deuda. En 2012, el PP solicitó un préstamo para pagar a proveedores. Como consecuencia, tuvo que acordar un plan de ajuste vigente hasta 2022. Ese plan impide al Ayuntamiento bajar impuestos para sanear las cuentas. Lo paradójico es que ese préstamo no se destinó íntegramente a pagar a proveedores, así que hemos heredado una deuda abismal de facturas que se remontan a muchos años atrás. Estamos pagando deudas millonarias contraídas por Pedro Fernández Montes.

Sentencias judiciales

-¿Considera factible reducir ese plazo hasta los 30 días en un año?

-El problema es que nos llegan muchas sentencias judiciales de procedimientos que ni siquiera sabíamos que existían. Y esos pagos hay que priorizarlos porque estamos hablando de sentencias judiciales.

-¿De qué tipo?

-De todo tipo, hasta por acoso laboral del Ayuntamiento. Poco después de entrar a gobernar tuvimos que desembolsar cinco millones de euros porque Fernández Montes dejó de pagar a la Seguridad Social durante 11 años. Es un ejemplo de su solidaridad. Imagine que todos los alcaldes de España dejaran de pagar a la Seguridad Social. Se acabarían las pensiones.

-¿Cómo ha influido la contratación de dos habilitados nacionales?

-Esperábamos como agua de mayo al interventor y el secretario. Su asesoramiento es fundamental, genera confianza en el resto del equipo técnico, cosa que no había antes. Ha servido para establecer la legalidad en todos los procedimientos.

-Acaba de firmar un decreto para activar las subvenciones al IBI, uno de los asuntos que más preocupan.

-Torremolinos llegó a tener en 2014 el tipo impositivo del IBI más caro de España. Fernández Montes se dio cuenta de que, para intentar perpetuarse en el poder, tenía que compensar esa subida de impuestos, así que puso en marcha un sistema de subvenciones ilegales dirigidas a sus votantes. En este Ayuntamiento se han dado ayudas de 15.000 euros a una sola vivienda, se han subvencionado casas millonarias con el dinero de contribuyentes que a veces no tienen para llegar a fin de mes. Se utilizaban las subvenciones para comprar votos.

-¿Por qué dice que las ayudas iban dirigidas a los votantes del PP?

-Porque no tenían en cuenta el criterio de renta. El PP gobernó para las familias más pudientes y se olvidó de las personas más necesitadas. No pusieron en marcha ni una sola medida para familias en riesgo de exclusión social. Sus políticas iban dirigidas a las clases altas.

-Pero ningún partido obtiene cinco mayorías absolutas sin votos de todas las clases sociales.

-Aquí se hacía una política partidista de compra de votos a través de subvenciones, y eso se ha acabado. El criterio utilizado ahora ya no es el número de años de empadronamiento, sino la renta. Y eso hace que las subvenciones sean legales, dirigidas a familias en riesgo de exclusión social y a las clases medias. Con estas ayudas tratamos de paliar, de manera legal y justa, la imposibilidad de bajar el tipo impositivo del IBI.

-¿A cuánto ascienden los ingresos máximos para acceder a las ayudas?

-Por ejemplo, una familia formada por cuatro personas, con unos ingresos brutos anuales de 44.730 euros o menos, se vería beneficiada. También cualquier persona que viva sola y tenga ingresos de 22.365 euros o menos. Creemos que es un umbral justo.

Enfrentamientos plenarios

-Costa del Sol Sí Puede asegura que sus enfrentamientos plenarios con la secretaria general del PP, Margarita del Cid, son «teatro».

-El PP ha hipotecado el futuro de Torremolinos. Margarita del Cid no puede pretender venir como si hubiera caído de Marte. Ha formado parte de un equipo de gobierno que vulneraba sistemáticamente los derechos de la oposición. Era cómplice de Fernández Montes, y por tanto responsable de la deuda y de las facturas en el cajón. Ahora parece que ha descubierto la transparencia, pero aquí no había existido jamás. No puede sentarse a negociar como si acabara de llegar al Ayuntamiento. Lo que sí le pido es que no bloquee, porque estamos intentando salir del agujero negro en que el PP ha dejado Torremolinos.

-Llegó a decir que los concejales del PP deberían entrar al pleno «de rodillas y pidiendo perdón». ¿Se arrepiente de aquella frase?

-Creo que deberían pedir perdón por el daño que han hecho a la ciudad. Utilicé esa expresión para hacerme entender mejor, nada más.

-En octubre anunció que en cuestión de semanas llevarían las dos auditorías externas a los juzgados. Han pasado siete meses.

-El análisis técnico de esas auditorías es muy complicado. Estamos hablando del secuestro de una ciudad y su Ayuntamiento durante 20 años.

-El PP la acusa de revanchismo.

-Todo lo contrario. Gobernamos desde la construcción de la nueva identidad de Torremolinos y el deseo de prosperidad. El esfuerzo destinado a la regeneración democrática del Ayuntamiento está siendo ingente.

-Es concejala de 15 delegaciones.

-¿Las ha contado?

-Sí. ¿Son abarcables?, ¿se esperaba jugar un papel tan destacado?

-Somos un equipo de gobierno. El alma del proyecto y de este equipo es el alcalde, José Ortiz. Y los concejales nos nutrimos unos de otros.

-Hay quienes la consideran alcaldesa en la sombra.

-En absoluto. El alcalde dirige este equipo y, repito, es el alma de este proyecto de cambio.