CSSP se personará en la querella de los empleados del CIOMijas contra la Junta

Apenas dos semanas después de que los trabajadores del CIOMijas presentaran una querella criminal contra diversos cargos de la Junta de Andalucía por los impagos de sus últimas 32 nóminas, el partido instrumental de Podemos, Costa del Sol Sí Puede, anunció ayer que pretende personarse en dicha querella como acusación popular. Aunque aún está pendiente de que dicha querella se admita a trámite, el presidente de la formación y edil en el Ayuntamiento de Mijas, Francisco Martínez Ávila, considera que las responsabilidades van más allá de las que los propios trabajadores han señalado en el texto presentado en los juzgados.

Mientras que los empleados -que siguen yendo a trabajar pese a no cobrar desde hace dos años y medio- apuntan al delegado de Empleo, Mariano Ruiz; los dos exdelegados; y el director general para la Formación Profesional, Manuel García, CSSP cree que también son responsables el exconsejero Luciano Alonso; el actual consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado; e incluso la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

«La Junta no está pagando a los trabajadores porque no quiere. No les da la gana y eso es algo que, además de una vergüenza, es un delito», sostuvo Francisco Martínez Ávila, que explicó que la decisión de personarse se había decidido por parte de toda la dirección de la formación.

Independientemente de cómo vaya el proceso individual de cada uno de los empleados para el cobro de las nóminas (algunos de ellos ya tienen sentencias en firme a su favor), los cinco trabajadores consideran que se están vulnerando algunos de sus derechos, que van más allá de las nóminas impagadas.

Según el abogado Jordi Ventura, encargado de elaborar el documento, estos supuestos delitos contra los trabajadores se refieren a la «falta de salubridad» en sus puestos de trabajo, «ausencia de seguridad en unas instalaciones que tienen más de 30.000 metros cuadrados» y el citado impago de los sueldos. Tal como ya comentara Ventura cuando se dio a conocer la intención de los trabajadores de presentar esta querella, hay «mala fe» por parte de la Junta de Andalucía, ya que no hay una situación puntual de falta de liquidez, ya que se trata de una administración pública «y no se puede desatender a los trabajadores». Además, el letrado apunta a que en los últimos presupuestos del Gobierno regional se aprobó una partida para pagar unas nóminas. «El presupuesto es ley, y por tanto se tendría que haber cumplido», sostuvo tras presentar el documento.

Le dan la razón

Con la querella ya presentada, una de las trabajadoras recibió una sentencia del Juzgado de lo Social de Málaga número 6 en la que vuelven a darle la razón y condenan al Ayuntamiento de Mijas (20 por ciento) y la Junta de Andalucía (80 por ciento) a pagar de forma subsidiaria una parte de las nóminas atrasadas. En concreto, la cantidad que se le adeuda corresponde a un segundo periodo de nóminas impagadas y asciende a poco más de 12.000 euros.

La citada sentencia se suma a una anterior adelantada por SUR, correspondiente a la misma trabajadora, en la que el TSJA se pronunció de igual manera, derivando la responsabilidad del pago a las administraciones que ostentan los porcentajes del consorcio del CIO.