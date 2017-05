Torremolinos pone en marcha las nuevas subvenciones del IBI que se regirán por criterios de renta

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ha presentado este viernes nuevo plan municipal de subvenciones al IBI, que podrá solicitarse a partir del próximo 1 de junio y hasta el 31 de julio en la Delegación de Hacienda del consistorio.

Asimismo y por primera vez se podrán realizar las solicitudes con certificado digital en la web www.torremolinos.es/ibi2017/. Estas ayudas subvencionarán entre un 25 y un 75 por ciento del recibo en base a criterios de renta, y que se regirá en función de los umbrales marcados por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

De este modo, el umbral para ser beneficiario de las subvenciones al IBI se calculará proporcionalmente según el número de miembros empadronados en el domicilio habitual, así en el caso de dos personas ascenderá a 29.820 euros (Iprem por cuatro), y así sucesivamente multiplicando el número de miembros de cada hogar, aumentando un punto el Iprem.

La actuación del Ayuntamiento se enmarca en una actuación de interés general de competencia municipal, como es la de contribuir al sostenimiento de "unidades familiares que por razón de la renta se encuentren en situación de vulnerabilidad para hacer frente a una carga tributaria que grava directamente un derecho fundamental como es el de la vivienda", expone el informe de Secretaría General del Ayuntamiento, que precede a las bases de esta convocatoria.

En este sentido, han señalado que a través de estas ayudas "se pretende dar pleno cumplimiento al principio de solidaridad y de progresividad fiscal contemplados en la Constitución Española", recoge el informe del habilitado nacional sobre las bases de la convocatoria, que se ha realizado en base a la Ley de Subvenciones.

Así el informe de Secretaría asegura textualmente que "en este sentido, conviene recordar que el Ayuntamiento en el año 2012 aprobó un plan de ajuste que impide aprobar reducciones, bonificaciones o exenciones tributarias", en referencia a la imposibilidad legal para reducir el tipo impositivo del IBI.

Criterios sociales

Asimismo, la concejala de Hacienda, Maribel Tocón, ha afirmado que "hoy por fin podemos anunciar un plan de subvenciones muy esperado por los vecinos y vecinas de Torremolinos, donde hemos volcado todos nuestros esfuerzos, junto a los grupos políticos del cambio, durante los últimos meses para paliar la situación insostenible que hemos heredado todos los contribuyentes de la anterior gestión del Partido Popular", al tiempo que ha recordado la deuda de 187 millones con la que cuenta el Consistorio.

"La política ilegal del PP adoptando políticas de subvenciones ilegales durante décadas ha causado un enorme perjuicio no solo a las arcas municipales sino también al bolsillo de todos los torremolinenses y una vez más le ha tocado a este equipo de Gobierno solventar la situación", ha asegurado.

En este sentido, la edil de Hacienda ha recordado que fue "el propio Partido Popular el que a través de la Abogacía del Estado, y siguiendo instrucciones del Delegado de Gobierno, Antonio Sanz, recurrió para que las subvenciones al IBI para empadronados no se siguiesen otorgando". Así que ante esta situación "y teniendo en cuenta tal y como recoge el informe del Secretario no se puede bajar el tipo impositivo del IBI, éstas son unas subvenciones justas, legales y realizadas en base a criterios sociales", afirma la edil de Hacienda.

"Una vez más volvemos a situar a Torremolinos dentro de la legalidad y otorgando las mejores subvenciones que podemos dar, en base a criterios de renta y vulnerabilidad, dirigidos a las personas que lo necesitan, por tanto se trata de la forma más justa desde el punto de vista social", ha incidido Maribel Tocón.

Criterios

Por otro lado, los umbrales de renta se modularán en función del Iprem, para que las personas más necesitadas reciban una subvención de hasta un 75 por ciento que en algunos casos puede ser hasta más de lo que se percibía con el sistema antiguo.

De esta manera el Consistorio ha informado que la campaña para solicitar una subvención sobre la cuota líquida del IBI, correspondiente al domicilio habitual y para personas empadronadas con pocos recursos, comenzará el 1 de junio hasta el 31 de julio.

Los que aspiren a conseguir una subvención en el IBI deberán tener unos ingresos brutos inferiores al umbral referenciado en el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples -Iprem por tres- y que para una unidad familiar compuesta por una persona se sitúa en 22.365 euros de ingresos brutos anuales, un umbral que irá incrementándose según el número de personas empadronadas en el domicilio, que forman parte de dicha unidad familiar.

El Consistorio ha explicado que la finalidad de estas ayudas es contribuir al sostenimiento de los colectivos de residentes en riesgo de vulnerabilidad, mediante la compensación parcial de la carga tributaria municipal asociada a la vivienda en la que residan habitualmente.

Procedimiento

Podrán solicitar la subvención aquellos empadronados o empadronadas, titulares del recibo de IBI, que tengan conjuntamente con los que conviven unos ingresos brutos inferiores al umbral referenciado en el Iprem.

También podrán optar a la ayuda los cotitulares de la vivienda que estén divorciados o separados legalmente con sentencia judicial firme, que deberán acreditar en el expediente. Por último, podrán optar a la subvención las personas físicas arrendatarias que estén acogidas al régimen de alquiler con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación del Suelo de Andalucía (AVRA), que en el caso de Torremolinos beneficiaría a los vecinos del barrio de Cantarranas. En todos los casos, deberá ser su vivienda habitual y cumplir el resto de requisitos.

Notificación en el tablón de anuncios

El importe de la subvención se determinará tomando como referencia la cuota líquida del IBI de la vivienda habitual correspondiente al ejercicio en que se publica la convocatoria. Se aplicará el porcentaje que corresponda según el nivel de renta, con una subvención de entre el 25 y el 75 por ciento del recibo, hasta una cuantía máxima de 400 euros anuales.

El pago de la ayuda se efectuará mediante una compensación de las cuantías económicas en los recibos del IBI del ejercicio. En el caso de que el recibo estuviese pagado, se tramitará una transferencia bancaria. La resolución para conocer si se ha concedido la ayuda se publicará en el Tablón de Edictos municipal, el Portal de Transparencia del Ayuntamiento y el Boletín Oficial del Estado (BOE). Resulta importante reseñar que las subvenciones se convocarán anualmente, por lo que no se renuevan automáticamente y los beneficiarios deberán solicitarla cada año, ya que pueden variar las circunstancias personales de acceso a la misma.

Documentos

Los interesados deberán entregar la documentación en las dependencias municipales. La solicitud de subvención podrá realizarse de modo presencial en el Registro Municipal, en el Área Económica o por primera vez a través de internet, con certificado digital, en la plataforma que se habilitará para ello.

Aquellos residentes que no entreguen la documentación completa o presenten solicitudes deficientes, dispondrán de un plazo de diez días hábiles para subsanar el error. Si transcurre ese periodo y no aportan la nueva documentación corregida, la solicitud de subvención se entenderá desestimada, por lo que se archivará sin más trámites, sin necesidad de notificación. No se gestionarán los escritos presentados en un modelo no normalizado ni las solicitudes por email o fax.

El modelo de solicitud se podrá descargar en la página www.torremolinos.es. Deberá constar el nombre y apellidos, NIF o NIE, teléfono, correo electrónico si se posee y dirección del solicitante. Además, se tendrá que rellenar una declaración responsable, también disponible en la web.