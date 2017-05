Polémica por las declaraciones de una edil sobre la querella de los empleados del CIOMijas

El mismo día en que los trabajadores del CIOMijas -que suman ya 32 nóminas sin cobrar- presentaban una querella criminal contra varios cargos de la Junta de Andalucía, la polémica saltaba en Mijas después de que los citados empleados se mostraran «indignados» con unas declaraciones vertidas por Mari Carmen González (PSOE), la edil de Hacienda del Consistorio, en un debate de la televisión pública local. En concreto, y después de que el concejal de Costa del Sol Sí Puede, Francisco Martínez, hiciera referencia a esta querella, González aseguró: «Después de lo que acaba de comentar el portavoz del Costa del Sol Sí Puede, no sé si se ralentizará el proceso».

A juicio de los trabajadores, este comentario es «una nueva amenaza» por parte del miembros del PSOE para que no tomaran este camino judicial, y aseguran que no es la primera. «Pero nosotros vamos a seguir con la querella porque son cosas diferentes, y además ya no tenemos nada más que perder», sostuvo Juani, la portavoz de los empleados del consorcio.

En cuanto a González, fuentes de su partido pidieron que no se sacaran las palabras de contexto, y que a lo que se refería era, precisamente, a que «deseaba» que el proceso no se dilatara más de lo necesario y que las nóminas se pudiera pagar lo antes posible. «En el PSOE estamos siempre del lado de los trabajadores, y por supuesto animamos a que tomen las acciones legales que consideren», señalaron estas mismas fuentes.

Por su parte, los trabajadores presentaron en la Ciudad de la Justicia esta querella criminal contra diversos cargos provinciales de la Junta de Andalucía por un presunto delito contra los trabajadores, un extremo que ya habían adelantado hace unas semanas. Independientemente de cómo vaya el proceso individual de cada uno de los empleados, los cinco trabajadores consideran que se están vulnerando algunos de sus derechos, que van más allá de las nóminas impagadas.

Según el abogado Jordi Ventura, encargado de elaborar el documento, estos supuestos delitos contra los trabajadores se refieren a la «falta de salubridad» en sus puestos de trabajo, «ausencia de seguridad en unas instalaciones que tienen más de 30.000 metros cuadrados» y el citado impago de los sueldos. En cuanto a los destinatarios de la citada querella criminal, Ventura se refirió al actual delegado de Empleo, Mariano Ruiz, así como el director general de Formación Profesional para el Empleo, Manuel García. Asimismo, ésta va dirigida a los anteriores delegados y directores generales que hayan estado en activo desde noviembre de 2014.