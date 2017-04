«Tenemos cinco alcaldes pero no hay proyecto de ciudad ni ilusión»

La exalcaldesa de Benalmádena, Paloma García Gálvez, anuncia su intención de volver a presentarse a la presidencia local del PP. Aunque asegura que «aún queda mucho» para las elecciones de 2019, la decisión postula a la exregidora como candidata a encabezar la lista con que los populares tratarán de recuperar la Alcaldía perdida en 2015. «Estoy a disposición del partido», repite. Pese a ser la formación más votada, con nueve concejales, el PP permanece en la oposición tras una coalición de gobierno entre el PSOE, Costa del Sol Sí Puede, IU, Alternativa por Benalmádena y los tres concejales no adscritos expulsados de Ciudadanos.

-¿Qué diagnóstico hace de esta primera mitad del mandato?

-Es una pena, un desastre. Tenemos cinco alcaldes y cada uno tira para su lado. No hay proyecto de ciudad ni perspectivas. No tienen nada nuevo ni son capaces de proporcionar ilusión. Es evidente que hay dejadez, suciedad y falta de alegría.

-Que no haya una moción de censura ya es algo novedoso. ¿Reconoce al menos esa estabilidad?

-Es cierto. Han logrado esa estabilidad a base de comprar sillones. No ha habido moción de censura ni puede haberla, pero sabe perfectamente que fue una compra de voluntades.

-¿Por qué no han llevado entonces el asunto a los juzgados, como ha hecho el PP de Mijas?

-Esa denuncia corresponde a Ciudadanos, que es el partido que ha sufrido la compra de voluntades. El pacto antitransfuguismo es muy claro.

-¿Cómo ha vivido la transición desde la Alcaldía a la oposición?

-¿Qué le digo? Se está mejor gobernando. Estábamos realizando un buen trabajo y nos faltó continuidad. El PSOE y el resto de partidos que gobiernan no cuentan con nosotros pese a que hemos dejado gestionados muchos de los proyectos que ellos están llevando a cabo ahora. Nos han vetado. No hay consenso ni diálogo.

-Tampoco el PP contaba con la oposición cuando gobernaba.

-Con Javier Carnero nunca he tenido mala relación.

-Pero con Navas es nefasta.

-Nunca ha sido una relación cordial, es cierto, pero yo pretendía ser correcta, no como él.

-¿Cómo han llegado a ese punto?

-No quiere saber nada de mí ni del PP. Nunca ha contado con nosotros para sacar adelante propuestas.

-Llama la atención que, en un momento en que las urnas piden diálogo y acuerdos, exista esa falta de entendimiento entre los dos partidos más votados.

-Dos no hablan si uno no quiere.

-¿Es insalvable?

-Por mi parte no. Estoy abierta a dialogar con todos. También con Navas.

-En campaña, usted dijo que estaba segura de que el PP ganaría en Benalmádena con mayoría absoluta.

-Fue un chasco, desde luego, pero no hay que olvidar que ganamos las elecciones. Fuimos el partido más votado. Pensé que podríamos contar con Ciudadanos, pero prefirieron pactar con el PSOE y Costa del Sol Sí Puede. Luego supimos a cambio de qué.

-Hablando de Ciudadanos, ¿le consta que pidieron su salida para negociar un posible pacto?

-Sí, mi salida y la del número dos. El presidente del partido (Elías Bendodo) y la secretaria general (Margarita del Cid) dejaron muy claro que no iba a venir nadie de fuera a decir cómo dirigir el PP.

-¿Se lo llegó a plantear?

-Sí, claro. Puse mi cargo a disposición de mi partido, como siempre.

-¿Se arrepiente de haber dejado el Congreso?

-No, y me lo preguntan a menudo. Para mí, Benalmádena pesa mucho más en la balanza que el Congreso de los Diputados. No tengo dudas.

-¿Vuelve a presentarse a la presidencia del PP local?

-Sí, quiero terminar una etapa. Creo que ocho años será un tiempo razonable. Está a punto de celebrarse el congreso provincial del partido y luego vendrán los congresos locales y me postulo para la presidencia del PP en Benalmádena, sí.

Alcaldía

-Se presenta con el objetivo de ser candidata a la Alcaldía, imagino.

-Estoy a disposición del partido. Aún queda tiempo para eso.

-¿Pero le gustaría?

-Sí, claro.

-¿Hay crisis interna en el PP de Benalmádena?

-En absoluto. Estamos unidos, queremos volver a gobernar y trabajamos para ser cada vez más fuertes.

-Pero acaba de dimitir su exnúmero dos, José Antonio Serrano.

-Ha considerado que otro partido, Ciudadanos, puede cubrir sus expectativas políticas. Trabajé muy bien con él. No tengo nada que opinar.

-¿Se siente respaldada por todos los concejales?

-Sí, me siento muy apoyada.

-¿Cuál fue su reacción cuando les comunicó su intención de volver a presentarse a la presidencia local?

-Todos me dijeron que les parecía estupendo. Por ahora nadie más ha manifestado su intención de presentarse, pero sería muy legítimo.

-¿Ve a Víctor González como una amenaza? Hay quienes ya lo señalan como futuro candidato.

-Es un compañero. Remamos en la misma dirección.

-Ya con perspectiva, ¿pactar con Salido (UCB) fue su mayor error?

-Era la opción de continuar la línea de trabajo de mi compañero Enrique Moya. En ese momento era la única posibilidad que había de acceder al gobierno. No creo que fuera un error. Considero que se hizo un trabajo importante y el PP tuvo mucho peso.

-Cuesta creer que permanecían ajenos a todo lo que UCB hacía en el Puerto y el comedor social.

-Pues fue así. Era un acuerdo programático y no teníamos acceso a las áreas que UCB llevaba.

-Acabó destituyendo a Salido.

-Sí, cuando su número dos fue condenado por intrusismo profesional. Consideramos que esa situación no podía mantenerse. En cuanto hubo una condena, actuamos.

-¿En qué difieren su modelo de ciudad y el de Navas?

-Nuestro modelo de ciudad tenía en cuenta a la gente. Manteníamos reuniones con comunidades de propietarios, comerciantes, asociaciones&hellip Trabajábamos en la limpieza, el turismo y la seguridad.

-Han denunciado que les está costando hacer oposición. ¿Por qué?

-Por el carácter autoritario, dictatorial y prepotente de Víctor Navas. Lo he dicho siempre. Ya mostraba esa actitud cuando estaba en la oposición. Ahora ha limitado a un minuto la exposición de ruegos y preguntas.