Sale a licitación la remodelación de las calles Kennedy, Jaén y Miguel Márquez en Las Lagunas

El Ayuntamiento de Mijas sacó ayer a licitación las obras de remodelación integral de las calles Kennedy, Jaén y Miguel Márquez en la barriada de Las Cañadas. Estas tienen una inversión inicial de 315.134 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. Desde el equipo de gobierno explicaron que esta actuación en el núcleo urbano de Las Lagunas es necesaria debido al estado de deterioro que tienen estas vías. Además, las reformas implicarán una renovación integral de saneamiento, abastecimiento de agua, red eléctrica, alumbrado público, telecomunicaciones y, sobre todo, la mejora de la evacuación de pluviales.

El objetivo de esta reforma es la mejora de las calles de la barriada de Las Cañadas mediante una estrategia de semipeatonalización, donde además de renovar y ampliar las infraestructuras de servicios públicos de dichas calles, se pretende la ordenación del tráfico, renovación de pavimentos adecuados y unificados, eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad. «Otro de los objetivos pendientes para estos trabajos es dotar a estas calles de un sistema separativo de aguas fluviales y fecales que en la actualidad no existe», matizó el edil de Infraestructuras, José Carlos Martín, que además explicó que las calles de la zona de actuación son de único sentido cuyas aceras no presentan anchura suficiente para el tránsito peatonal, no cumpliendo las normas de accesibilidad.