Faraday, el científico que se negó a fabricar bombas químicas

Michael Faraday (1791-1867) fue un físico y químico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Sus principales descubrimientos incluyen la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis. Al cumplirse 150 años de su fallecimiento, el colegio San Francisco de Asís de Mijas le ha dedicado su semana de la Ciencia, que se desarrolla hasta este fin de semana.

Pudo haber fabricado bombas químicas para el gobierno británico, pero su ética y creencias religiosas se lo impidieron. Así lo recoge en un párrafo una obra sobra armas de destrucción masiva: "En el siglo XIX el famoso químico Michael Faraday, que fue pionero en la técnica de licuar gases, fue preguntado por el gobierno británico si la química podría ser usada como arma contra Rusia durante la guerra de Crimea. Aunque su experiencia le indicaba que esta idea era factible, también encontró esta propuesta repelente, y se negó a tener nada que ver con ella”. (Croddy, Eric; Wirtz, James J. (2005). 'Weapons of Mass Destruction: An Encyclopedia of Worldwide Policy, Technology, and History').

Profesor con alumnos durante uno de los experimentos. / SUR

Los más de 900 alumnos del colegio tienen la oportunidad durante esta semana de participar de una serie de actividades relacionadas con la Ciencia. Así, se ha reproducido la denominada 'jaula de Faraday', pero con un móvil dentro de la caja. El aparato, consecuencia de la interferencia del campo magnético, queda sin cobertura, explica Natalia Santillana, profesora de Biología, Física y Química del centro.

También se analiza la electrolisis, uno de los grandes descubrimientos del científico británico. “Hacemos experimentos con baterías de dos polos (ánodo y cátodo) para que los chicos vean cómo se produce la transferencia de electrones y cómo se desprenden partículas de un metal y se transfieren a otro. Podría servir, por ejemplo, para hacer un cromado en algún material y que éste adquiera una nueva característica: cubrir un metal con otro y darle las características, por ejemplo, de ser inoxidable o ser más brillante”, comenta Fernando Nogales, del departamento de Ciencias.

La exposición ha sido facilitada por el Parque de las Ciencias de Granada al colegio San Francisco de Asís, que se convierte así en pionero en la provincia en el desarrollo de una iniciativa que se enmarca en la conmemoración a nivel nacional e internacional del Año Faraday.

Unas alumnas del San Francisco de Asís de Mijas. / SUR

Para completar la muestra, el sábado día 29 se invita a las famlias de los alumnos a participar en los talleres científicos y 'expericuentos' desplegados en los jardines del centro, que se convertirán así en un museo interactivo de ciencias al aire libre.