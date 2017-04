Torremolinos convoca 22 plazas para auxiliares de playas, pero no modifica sus baremos

Torremolinos ya ha abierto la convocatoria para cubrir las 22 plazas de auxiliares de playas mediante contratos laborales de carácter temporal. El comité de selección evaluará tres pruebas. El examen físico contemplará cien metros en estilo libre en piscina, que los hombres deberán completar en un tiempo máximo de dos minutos y quince segundos y las mujeres en dos minutos y veinticinco segundos, y una carrera de mil metros lisos en un tiempo máximo de tres minutos y cuarenta segundos para los hombres y de cuatro minutos y diez segundos para las mujeres. Los aspirantes, que deben ser mayores de 16 años y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa, pueden presentar las solicitudes en el Ayuntamiento.

Tras el examen físico, el segundo ejercicio consistirá en una traducción del inglés al español, con una hora de tiempo. La tercera y última prueba es una entrevista relacionada con el puesto a cubrir, para valorar las actitudes y capacidades de los aspirantes. En ambos casos la puntuación será de cero a diez y habrá que obtener un cinco como mínimo para superar el corte. La puntuación final se obtendrá de la media de la suma de las notas del segundo y tercer ejercicio.

Pruebas

El Ayuntamiento no ha modificado las condiciones de las pruebas físicas pese a la polémica generada el año pasado por la falta de mujeres seleccionadas. A la convocatoria del año pasado se inscribieron 137 personas, entre ellas 26 mujeres, lo que suponía un 19 por ciento de los participantes. La elección de una sola mujer provocó que algunos grupos de la oposición planteasen la necesidad de «modificar las pruebas». Desde el Gobierno socialista afirmaron entonces que los criterios son similares a los aplicados en la contratación de policías locales y descartaron alterar los baremos «porque no estamos dispuestos a discriminar positivamente a las mujeres». La escasa representación femenina no fue la única polémica en torno a la selección de estos 22 auxiliares de playas, un proceso impugnado por uno de los participantes, que denunció que los inscritos no presenciaron el desprecinto de los exámenes de inglés, abiertos con anterioridad a su llegada por la secretaria del tribunal, que a su vez era la anterior secretaria municipal.

La presencia de sólo una mujer entre los seleccionados provocó que tanto IU como el PP solicitaran revisar el proceso «porque las mujeres están igual de capacitadas que los hombres para realizar este trabajo», una reclamación que finalmente no ha sido atendida por el Consistorio.