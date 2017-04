Una empresa introduce el tratamiento con veneno de abeja en la Costa del Sol

::Dos emprendedores malagueños han introducido la apiterapia, el uso terapéutico del veneno de abeja, en la Costa del Sol. El centro La colmena sanadora, con sede en Churriana, ha comenzado a ofrecer sus servicios en Benalmádena y prepara su expansión a otros municipios del litoral de la provincia. Álvaro Manzano y Sergio Guerrero, impulsores del proyecto, defienden que el veneno de abeja tiene cuarenta elementos beneficiosos que pueden ser inoculados en las personas que padecen enfermedades relacionadas con la inflamación y los dolores. El tratamiento, con un coste que oscila entre los veinte y los cuarenta euros, consiste en la aplicación de la sustancia mediante micropicaduras, un proceso que debe ser posterior a un análisis para detectar una posible alergia.

Estos apicultores, formados en la escuela internacional de apiterapia Bee Natura, sostienen que los fines curativos del veneno de las abejas se remonta a tiempos ancestrales y aseguran que palia los efectos de enfermedades como hernias, ciática, artrosis, artritis, reuma, lumbalgias, depresiones, migrañas, contracturas, gota, varices y enfermedades autoinmunes como el lupus, la psoriasis, la fibromialgia o la esclerosis múltiple. La apiterapia, sin embargo, pertenece a las llamadas medicinas complementarias o alternativas y no hay estudios científicos que respalden la evidencia científica de este producto. Sus defensores afirman que se trata de un tratamiento «reconocido pero no reglado, como el reiki» e insisten en que no tiene contraindicaciones siempre que se realice tras el pertinente análisis alérgico.

La apiterapia, con tantos fieles como detractores, ha ganado parte de su terreno por el alto nivel antiinflamatorio y analgésico del veneno de abeja, con sustancias más fuertes que la morfina. Antes y después del tratamiento se aplica hielo sobre la zona donde van a realizarse las micropicaduras, según explica Guerrero. La colmena sanadora es la primera franquicia en España de apiterapia. Las abejas son manipuladas con unas pinzas y se usan los ejemplares más viejos, los primeros que salen cuando se golpea la colmena: «Son especímenes moribundos ya». Además, sólo se emplea un diez por ciento del tóxico del aguijón, según explica Guerrero.