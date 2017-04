Un cambio de voto de C's obliga a aprobar una moción desestimada en pleno

Los tres concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Torremolinos y el edil no adscrito Juan Machío, expulsado por este mismo partido hace un año, cambiaron el sentido de su voto en cuestión de segundos en el último pleno. Ocurrió en la moción que debatía la idoneidad de crear una mesa de trabajo técnica para elaborar una ordenanza de publicidad no sexista, una propuesta planteada por la concejala de Igualdad, Aída Blanes (PSOE), con el objetivo de poner freno a las vallas y &lsquoflyers&rsquo que estereotipan la imagen femenina «y constituyen una forma de violencia simbólica contra las mujeres». El PP, que lidera la oposición, votó en contra de la propuesta alegando que ya existe una mesa para trazar un Plan de Igualdad, un argumento similar al que utilizó Izquierda Unida para abstenerse. Costa del Sol Sí Puede (CSSP) apoyó la iniciativa, un escenario que daba la llave para aprobar o desestimar la moción a Ciudadanos y el concejal no adscrito.

Inicialmente, la formación naranja y su exnúmero dos se abstuvieron, originando un empate entre los votos a favor (PSOE y CSSP) y en contra (PP). Antes de forzar el voto de calidad del alcalde, José Ortiz, tal como indica el reglamento, la moción fue sometida a una nueva votación. En cuestión de segundos, Ciudadanos respaldó la propuesta y Machío se opuso. Ortiz sumó el voto en contra del concejal no adscrito pero no se percató del cambio de opinión de la formación naranja y anunció que la moción quedaba rechazada. Paradójicamente, Ciudadanos no protestó pese a que su repentina mutación de postura, clave en la votación, no había sido advertida.

Tras el visionado del vídeo del pleno, el secretario municipal ha elaborado un informe para corregir el resultado de la votación, de modo que el Ayuntamiento de Torremolinos creará una mesa para elaborar una ordenanza de publicidad no sexista. Este periódico se puso ayer en contacto con la portavoz de Ciudadanos, Ángeles Vergara, para saber si el cambio de voto de su grupo municipal había sido debatido. Vergara reconoce que «parece ser que sí» hubo un cambio y lo achaca a «un lío».

La formación naranja, llave de gobierno en Torremolinos, atraviesa uno de sus momentos más delicados por la guerra interna que sus concejales mantienen desde hace meses.