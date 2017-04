Viajes para cambiar el mundo

Comenzó como una pequeña recolecta de donaciones entre familiares y amigos, pero la labor solidaria de Gilberto Morales ha acabado dando la vuelta al mundo. Este agente de la Policía Nacional reunió cerca de 1.500 euros antes de viajar a Nepal desde su Benalmádena natal en el verano de 2015, semanas después de que un terremoto de 7,9 grados en la escala Richter destrozara el país y dejase más de 7.000 muertos, una crisis humanitaria traducida en millones de personas con necesidades básicas sin cubrir. Gilberto había recabado decenas de sobres con modestas aportaciones que, en plena catástrofe, adquirieron la forma de una tabla salvavidas para muchas familias.

Morales, de 44 años, recorrió en bicicleta y a solas la frontera entre la India y Nepal. Fue repartiendo los sobres entre las personas más necesitadas que iba conociendo. Aún recuerda el gesto de agradecimiento de una mujer que ganaba cinco euros al mes por limpiar los jardines de un templo: «Son caras, expresiones, que no se olvidan». Su sobre contenía veinte euros, cuatro meses de trabajo para ella. Aquel primer viaje fue el germen de un proyecto solidario que ha atravesado fronteras, un sistema de donaciones del que otros han tomado el testigo en países como Estados Unidos.

Tras su reveladora visita al sur de Asia, este policía malagueño decidió continuar con su campaña, a la que destina su casi todo su tiempo libre, siempre con la bicicleta como medio de transporte y una tienda de campaña como alojamiento. «A veces me acogen en iglesias o en casas, pero no siempre se fían. Voy hecho un desastre, tan agotado que creen que soy un delincuente», narra. Un año después de su viaje a Nepal e India, Gilberto puso rumbo a Grecia con el objetivo de conocer «de primera mano, sin que me lo contaran otros» el drama de miles de refugiados atrapados en la frontera con Albania.

El Ayuntamiento reconoce a este policía de 44 años como ejemplo «en tiempos de violencias inexplicables»

Morales visitó once campos de refugiados: «Fui testigo del buen estado de algunos, protegidos por organismos internacionales, y de la corrupción que hay en otros». Este agente, en la Policía Nacional desde hace trece años, pasó la noche en dos de estos asentamientos y vivió «situaciones complicadas». Describe escenas «angustiantes», con baños destrozados, sin agua caliente, falta de comida y ropa y otras necesidades. La falta de leche para bebés en uno de estos campos le impactó especialmente. Repartió 400 estuches solidarios, una iniciativa similar a la que había puesto en marcha meses antes con los sobres; los entregaba vacíos entre amigos, familiares, vecinos y compañeros de trabajo y pedía que los rellenaran con material escolar, juguetes, golosinas y artículos para niños.

Recorrió en bicicleta parte de Nepal tras el terremoto que dejó más de 7.000 muertos en 2015

Poco después, volvió a los campos donde había detectado más necesidades con el refuerzo de ocho compañeros de viaje. Llevaron nueve palés con ropa, alimentos, medicinas, mantas, calefactores de gas y artículos de higiene, donaciones procedentes de Málaga, Sevilla, Cádiz, Jaén, Salamanca y Valencia, una auténtica red solidaria «puramente ciudadana, sin asociaciones por medio». Distribuyeron el material donado entre los campos de refugiados de Grecia y alrededores mediante furgonetas alquiladas.

«Ejemplo e inspiración»

Gilberto ha sido recientemente premiado como Benalmadense del Año por el Ayuntamiento, que reconoce su labor como «ejemplo e inspiración en tiempos de violencias inexplicables en los que parece que la vida no tiene valor alguno y se levantan muros para frenar a los seres humanos que tratan de buscar una vida digna». Morales asegura que la distinción ha sido «completamente inesperada», aunque coincide en la incomprensión ante un sistema que «mantiene hacinadas a tantas personas en una frontera sin dejarlas pasar».

Gilberto detalla sus proyectos en la página web BikeBlog, donde puede contactarse con él para colaborar en futuras campañas, e insiste en la importancia de «ser conscientes del potencial que tenemos para cambiar el mundo a mejor, de salir de nuestra burbuja para tener una actitud más abierta y crítica, para cuestionar las cosas y denunciar aquello que nos parezca injusto e indigno»