El PP local pregunta si se van a investigar las conversaciones del ‘caso Mijas’

Cuando parecía que el llamado ‘caso Mijas’ iba a tener que esperar a futuras diligencias de la Fiscalía -que abrió una investigación de oficio-, el asunto vuelve a estar de actualidad después de que haya sido el propio Partido Popular el que ha preguntado al equipo de gobierno si se van a investigar las grabaciones realizadas a su presidente local, Ángel Nozal, en lo referente a sus comentarios sobre el jefe de la Policía Local, en las que le acusaba de haber cometido una serie de presuntos delitos.

En un escrito al que SUR ha tenido acceso, el edil popular José Manuel Muñoz expone que el pasado 24 de marzo aparecía una información en este periódico en las que Ángel Nozal «desvelaba una serie de supuestas irregularidades llevadas a cabo, siempre a priori, por el actual jefe de la Policía Local, Juan Manuel Rosas». En este texto, Muñoz apunta a que en ella se hablaba de «supuestos cobros de comisiones por el servicio de la grúa, hipotético alquiler de un coche dado de baja o la posible no retirada de armas reglamentarias a cinco agentes suspendidos de empleo y sueldo por estar envueltos en una investigación judicial sobre tráfico de drogas».

A juicio de este edil popular, que además se encuentra inmerso en un proceso judicial con el propio jefe de la Policía, a tenor de estas «inquietantes» informaciones, solicita «conocer si se han abierto por parte del responsable político de la concejalía de la Policía Local algún tipo de investigación o apertura de expediente que confirme o desmienta las afirmaciones hechas por el señor Nozal en el ámbito de una conversación privada y hechas públicas por el Diario SUR». Asimismo, y dentro de este escrito presentado por registro, José Manuel Muñoz exige que, en su defecto, se conozcan «qué medidas tiene previstas adoptar a este respecto».

El Ayuntamiento se pregunta por qué no lo denunció el exalcalde del PP ante las autoridades

«Que lo denuncie»

Fuentes del equipo de gobierno de MIjas consultadas por este periódico, que se mostraron «sorprendidos» por esta petición, señalaron que el Ayuntamiento de Mijas no puede abrir un expediente por unos hechos que no están probados y que son declaraciones del exalcalde del PP, Ángel Nozal, en el seno de unas grabaciones. «Si el Partido Popular considera que existen hechos delictivos dentro de la Policía Local ¿Por qué no los ha denunciado?», se preguntaron.

Por su parte, el concejal de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), Francisco Martínez, presente en el transcurso de esas grabaciones, señaló que, a su juicio, esta es una manera indirecta de reconocer que Ángel Nozal no habría dicho ninguna mentira durante la conversación, «incluyendo cuando reconoce haber prevaricado y toda la serie de afirmaciones que todos los mijeños han podido escuchar».

Asimimo, adelantó que una vez tenga acceso al escrito, lo presentará en la Fiscalía que está llevando a cabo la diligencias previas por el ‘caso Mijas’, una cuestión por la que ya fue a declarar en calidad de testigo tan solo una después de que este periódico publicara las grabaciones de la citada reunión.