Una nueva denuncia de Nozal a Maldonado trae consigo el enésimo enfrentamiento

El enfrentamiento entre el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y el presidente del PP local, Ángel Nozal, está viviendo estos días un nuevo capítulo toda vez que el segundo habría denunciado el regidor por, presuntamente, haber cometido delitos en su gestión del Hipódromo, lo que ha traido consigo el enésimo enfrentamiento entre ambos desde que se rompiera en 2016 el pacto de gobierno entre los populares y Ciudadanos. Además, esta denuncia coincide con el comienzo el pasado lunes de la comisión de investigación por esta infraestructura, después de sendos informes demoledores sobre la gestión de los anteriores equipos de gobierno del PP y del PSOE.

Aunque Maldonado ya había deslizado durante el pasado pleno que Nozal había presentado esta denuncia, el primer edil hizo ayer referencia a ella de una manera más concreta. «Nozal parece buscar la imputación a toda costa sin importarle el futuro de la ciudad. Está más pendiente de rascar donde no hay que de los problemas de los mijeños», apuntó, tras hacer referencia a que ha recibido ya cuatro denuncias desde que se rompiera el pacto, dos de ellas ya archivadas. «Por más que intente dañar la imagen de este equipo de gobierno no lo va a conseguir. Tenemos las manos limpias y hemos venido, entre otras cosas, a combatir la corrupción política, por eso y por más querellas y demandas que interponga, no va a conseguir que los vecinos se avergüencen de sus actuales representantes con responsabilidad de gestión», añadió Maldonado.

Respecto a la situación de Recursos Turísticos de Mijas -empresa mixta encargada de gestionar el Hipódromo y centro de toda la polémica-, el alcalde destacó que el anterior consejo de administración (2011-2015), compuesto por los miembros del Partido Popular, tenía que haber liquidado dicha sociedad gestora del recinto hípico. «No fue hasta la llegada del actual alcalde que las personas elegidas para llevar a cabo esta tarea aceptaron su cargo», relató.

Asimismo, en julio del año pasado, llegaba al Consistorio una carta del Ministerio de Hacienda que relataba, entre otras cuestiones, que la sociedad debería haberse liquidado en diciembre de 2014 por las pérdidas continuadas que reflejaban sus cuentas. «Resulta paradójico que quién tenía que haber acabado con esa situación sea ahora quien me denuncie a mí por ello», sostuvo Maldonado visiblemente molesto.

Tres imputaciones

Tal como explicaron ayer fuentes del equipo de gobierno, ésta sería la tercera denuncia en un año que recibe el actual alcalde de su predecesor en el cargo, «el mismo que en este periodo de tiempo ha cosechado ya tres investigaciones (antes imputaciones)». Nozal aparece en calidad de investigado en varias causas: subastas, sobresueldos y la presunta nave irregular de Mijas Comunicación.

Además de estas investigaciones, y siempre según el relato de Maldonado, ya existen otras actuaciones bajo su mandato que están en conocimiento de la Fiscalía o de la asesoría jurídica municipal: el presunto menoscabo a la Hacienda pública por los contratos marco del Ayuntamiento, el hormigonado de caminos rurales, la construcción de la sede de una asociación de vecinos en zona verde, las conducciones de agua en zonas no urbanizables, la adquisición de un camión cuba para la renta básica sin expediente de contratación y después de haberse gastado el Ayuntamiento importantes cantidades de dinero en externalizar el servicio, el Karting sin licencia de obra y sin licencia de apertura, ejecución de obras por parte de los servicios operativos sin el paraguas jurídico necesario, adjudicaciones de servicios sin expedientes de contratación, la gestión del Hipódromo, el almacén ilegal de los servicios operativos. Asimismo, el &lsquocaso Mijas&rsquo destapado por SUR se encuentra también en la Fiscalía de Málaga, que abrió diligencias de oficio tras la publicación de las grabaciones.