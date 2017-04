Una auditoría destapa «falta de control» en el Palacio de Congresos de Torremolinos

La auditoría externa del Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos, realizada con motivo de la liquidación de la empresa pública, cuya gestión ha pasado a ser competencia directa del Ayuntamiento, destapa decenas de debilidades, deficiencias e incumplimientos de la ley. El informe analiza el período comprendido entre enero y octubre del año pasado, aunque los auditores hacen hincapié en la falta de información proporcionada por la ya extinta sociedad municipal. El Palacio no ha cumplido con su obligación de registrar un libro de actas y arrastra «falta de control de gastos» y contratos firmados «fuera de la ley». Entre los incumplimientos señalados por el documento, al que este periódico ha tenido acceso, figura un servicio de conserjería y vigilancia contratado con Samset, otra empresa municipal. Los auditores aseguran que ha sido imposible verificar la prestación de estos servicios porque en «numerosas visitas» nunca han encontrado a personal de Samset cubriendo estos puestos.

Los auditores recomiendan una valoración de los puestos de trabajo para elaborar un organigrama del Palacio y mantener «una correcta organización que proporcione los niveles de eficiencia y eficacia necesarios en empresas públicas». El informe destaca que no se han justificado las retribuciones de dos empleados en relación al convenio colectivo y destapa que el Palacio tiene cedido locales a terceros ubicados en sus instalaciones de forma gratuita, algo que incumple, siempre según los auditores, el reglamento que recoge las obligaciones de facturación. La auditoría también señala que el exgerente, cesado en junio de 2016 tras ocupar el cargo desde 1999 e indemnizado con 37.900 euros, recibió dietas por valor de 426 euros el año pasado «sin que hayamos visto documentación justificativa».

La gestión de la «joya de Torremolinos» contra las cuerdas

La auditoría del Palacio de Congresos pone en un brete al PSOE, que gobierna en minoría desde junio de 2015. Aunque muchas de las deficiencias y debilidades destapadas se remontan a años atrás, otros incumplimientos señalados por el informe pertenecen a los meses de gestión socialista, como las dos contrataciones realizadas cuando el Palacio «sólo podría haber contratado personal temporal en casos excepcionales y urgentes». Los auditores aseguran que no han podido comprobar si ambos nombramientos siguieron los principios legales de igualdad, mérito y capacidad. La concejala de Administración Pública, Carmen García, que en el último pleno se refirió al recinto como «la joya de Torremolinos», asegura que el informe ya está en la asesoría jurídica del Ayuntamiento. Costa del Sol Sí Puede, en la oposición como socio de investidura aunque no de gobierno del PSOE, ya ha advertido de que trasladará la auditoría a la Fiscalía en caso de que los socialistas mantengan la inacción jurídica que arrastran durante toda la legislatura. Pese a haber denunciado públicamente numerosos presuntos incumplimientos de la ley, el Gobierno que preside José Ortiz no ha acudido a los juzgados ni una sola vez, ni siquiera para dar cuenta de las dos auditorías externas que analizaron la situación económica y el cumplimiento de la legalidad en el Ayuntamiento desde 2011 hasta 2015, con el PP.