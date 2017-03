La falta de presupuesto en Torremolinos deja en el aire las grandes inversiones

El cambio político protagonizado por Torremolinos hace un año y medio, cuando las urnas pusieron fin a dos décadas de mayorías absolutas, continúa sin tener reflejo presupuestario. Las inversiones permanecen pendientes de que los grupos municipales alcancen un acuerdo que no termina de llegar en torno a las cuentas del Ayuntamiento, encerrado en una de las mayores paradojas de la provincia. El PSOE gobierna en minoría desde 2015, pero lo hace con el presupuesto elaborado por el PP a finales de 2014. La colisión entre ambos proyectos políticos, que en el caso de Torremolinos resultan casi antagónicos por la histórica falta de diálogo entre los dos partidos más representados de la corporación, bloquean desde hace meses la puesta en marcha de un modelo definido de ciudad. La gestión pertenece a los socialistas, que accedieron a la Alcaldía mediante un acuerdo con Ciudadanos, Costa del Sol Sí Puede e Izquierda Unida, pero la ruta económica sigue trazada por el anterior Gobierno municipal de Pedro Fernández Montes.

La Chincheta Torremolinos, una recuperación amenazada

La ausencia de consenso presupuestario provoca que Torremolinos oscile entre dos líneas estratégicas, correspondientes a su pasado y su presente, que se taponan entre sí. Tanto los grandes proyectos, en los casos de la regeneración del centro urbano, el plan de mejoras en los barrios o la implantación de la administración electrónica, como las inversiones más reducidas, que abarcan desde la adquisición de equipos de protección para la Policía Local hasta las actuaciones más cotidianas, requieren partidas para su financiación. Los portavoces de los cinco grupos del Consistorio han mantenido durante las últimas semanas casi una decena de reuniones para abordar las cuentas generales, aunque de momento ningún partido de la oposición ha dado un paso adelante para anunciar su respaldo al documento, como sí ha ocurrido ya en otras ciudades sin mayoría absoluta como Málaga o Marbella.

El PP y Costa del Sol Sí Puede tumbaron el presupuesto del año pasado, presentado en junio. Ciudadanos e Izquierda Unida se abstuvieron «por responsabilidad política», pero la propuesta económica no convencía ni siquiera entre las propias filas del PSOE. El alcalde, José Ortiz, anunció semanas después la reconfiguración de su equipo con el objetivo de evitar un nuevo bloqueo y puso a su número dos, Maribel Tocón, doctora en Matemáticas, al frente de la Concejalía de Economía y Hacienda. Tocón califica de «ilegales e irreales» las cuentas elaboradas por el PP en 2014, aún prorrogadas, y defiende que «la expectativa ciudadana de cambio en Torremolinos no puede materializarse» hasta que se actualice este documento, que no refleja la deuda real del Ayuntamiento, que en junio de 2015 ascendía a 197 millones de euros, casi 3.000 euros por habitante, y que en noviembre del año pasado ya había descendido hasta los 180 millones, según los datos aportados por el interventor. «Hemos heredado una ruina», sentencia la portavoz socialista.

Ni siquiera la revisión conjunta del presupuesto entre el Gobierno y la oposición, algo insólito en Torremolinos, garantiza los apoyos necesarios para que la propuesta económica salga adelante. El Ayuntamiento prevé ingresar 87 millones de euros este año, una estimación «a la baja» que pretende diferenciarse de «los ingresos inflados en ejercicios anteriores», en buena parte causantes del déficit acumulado. Las nuevas cuentas también incluirán la deuda con el Ayuntamiento de Málaga, cifrada en nueve millones de euros pero cuyos intereses han elevado hasta los 17 millones. Hasta ahora, esta cantidad no ha sido reconocida en el presupuesto municipal pese a que existe una sentencia firme desde 2008, un asunto que provocó que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, diera un ultimátum a Fernández Montes para presentar un plan de pago.

El PP y Costa del Sol Sí Puede tumbaron las cuentas del año pasado, presentadas en junio

El proyecto de peatonalización de la plaza Costa del Sol constituye uno de los principales escollos para aprobar el presupuesto. El PP, que en las últimas semanas ha defendido la apertura de este enclave al tráfico de vehículos, marca como «línea roja» la exclusión de una partida destinada al inicio de las obras y califica de «desolador» el estado de la plaza. El PSOE sostiene que no dará «ni un paso atrás» y ya ha anunciado la contratación del arquitecto Salvador Moreno Peralta para dirigir el plan de acondicionamiento de la zona.

Las subvenciones se ha convertido en el capítulo más urgente desde que las ayudas abonadas por el Ayuntamiento para afrontar el pago de impuestos municipales como el IBI, que en 2005 alcanzó el tipo más alto de la provincia y el máximo permitido por ley, fueran anuladas por ser declaradas irregulares. La supresión de estas bonificaciones originará un aumento considerable en los recibos de este año, como ya está ocurriendo. El PP solicita que el plan se presente de forma independiente al presupuesto y acusa al PSOE de tratar de vincular las subvenciones a las cuentas generales «para presionar y forzar nuestro voto a favor». Los socialistas, sin embargo, alegan que las bonificaciones deben tener respaldo económico «para que no sean una gran mentira aprobada en pleno».

Ciudadanos, al que Ortiz reclama «lealtad», negocia algunas partidas para apoyar la propuesta

La fractura entre el PSOE y el PP, aparentemente insalvable, convierte a Ciudadanos, Costa del Sol Sí Puede, IU y el concejal no adscrito, socios de investidura pero no de gobierno de los socialistas, en piezas claves para desbloquear la situación. Algunas partidas relativas a asuntos sociales, juventud, participación o emprendimiento ya han sido negociadas y el Gobierno de José Ortiz apela a la «lealtad institucional y la responsabilidad democrática» para salir de la encrucijada.

Aunque la falta de presupuesto genera una situación de inestabilidad poco atrayente para los inversores externos, el bloqueo afecta a los proyectos municipales pero no a los planes urbanísticos de empresas privadas, como en el caso del parque comercial y de ocio que Intu prevé levantar en los próximos meses, cuya construcción depende de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ya en su recta final.