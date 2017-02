Segundo detenido tras confesar ser el autor del atropello mortal de Benalmádena

La investigación del atropello del pasado sábado en Benalmádena, que acabó con la vida de un joven y dejó herido grave a otro, ha dado un giro inesperado. Ayer por la mañana, cuando el juez se preparaba para tomar declaración al que hasta ese momento era el único detenido por el suceso, otro hombre se presentó en los juzgados de Torremolinos y, según han confirmado fuentes cercanas al caso, se autoinculpó del accidente.

El nuevo sospechoso se entregó en el juzgado y, al parecer, reconoció que era él quien conducía el Renault Laguna que la madrugada del viernes al sábado arrolló el ciclomotor en el que circulaban las víctimas, dos jóvenes españoles, de origen marroquí, de 19 y 22 años. El primero se encuentra herido grave en el Hospital Clínico, mientras que el segundo falleció prácticamente en el acto como consecuencia del atropello, que se produjo a las 5.30 horas en la avenida Antonio Machado, a la altura del cruce con la avenida de Mijas, en Benalmádena Costa.

Los investigadores no tardaron en averiguar que el suceso podía guardar relación con un altercado previo que ocurrió a apenas 100 metros de distancia, en la plaza Solymar. Las pesquisas apuntan a que las víctimas del atropello y los arrestados, también españoles, se habían peleado minutos antes. De hecho, uno de los ahora detenidos llegó incluso a llamar a la policía para pedir ayuda, ya que se había refugiado en un bar de copas de la plaza durante la reyerta y temía salir de él. Cuando llegaron los agentes, el hombre, que presentaba un arañazo y un pómulo hinchado, manifestó que se había peleado con unos jóvenes de aspecto magrebí a los que no conocía y no quería denunciarlos; sólo pretendía ir en busca de su coche y volver a casa.

Pelea previa en Solymar

Minutos después, mientras los policías atendían a los atropellados, un testigo que se encontraba en la zona los identificó como los dos jóvenes que poco antes habían protagonizado una reyerta en la plaza Solymar; además, en el escenario del accidente, los agentes hallaron un cuchillo.

Los investigadores, que a partir de ahí empezaron a sospechar que el atropello podía guardar relación con la pelea y que por la dinámica del mismo podía haber sido intencionado, contaban con el testimonio de otro testigo que aportó las características del vehículo. Esa misma madrugada, una patrulla localizó en Benalmádena pueblo el Renault Laguna, que presentaba signos compatibles con el supuesto accidente e incluso conservaba una pieza del ciclomotor. Junto a éste se encontraba el primero de los detenidos, que dijo ser el propietario y que, al ser preguntado si había estado esa noche en la plaza Solymar, habría dado respuestas incongruentes.

La confesión espontánea realizada ayer por el segundo detenido obligó al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Torremolinos –que sigue la causa– a prorrogar la detención del primero y a posponer su interrogatorio. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informaron ayer de que el juez no resolverá sobre la situación del arrestado –refiriéndose al primero– hasta el próximo miércoles, ya que es necesario llevar a cabo nuevas diligencias para esclarecer los hechos. De entrada, la policía tendrá que retomar de nuevo la investigación y las testificales practicadas hasta el momento ante la hipótesis de un conductor distinto o de que en el coche no viajara una, sino dos personas.