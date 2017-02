Empresarios solicitan más presencia policial en las zonas comerciales de Torremolinos

Los propietarios de negocios en Torremolinos reclaman más presencia policial en las zonas comerciales del municipio. Un nutrido grupo de miembros de la Asociación de Empresarios y Comerciantes (ACET) ha trasladado esta petición al comisario de la Policía Nacional, Julio Ros, y al inspector jefe de la Policía Local, Rafael Fontalba. Durante un encuentro promovido por el presidente de la ACET, Juan Vallejo, los empresarios solicitaron patrullas policiales estáticas en determinados puntos de la ciudad y la identificación y control de las bandas organizadas que cometen robos, a menudo con violencia y a turistas extranjeros, en enclaves como la plaza de La Nogalera, la Cuesta del Tajo o la plaza Adolfo Suárez.

Los comerciantes también solicitan la instalación de bolardos a la entrada de calle San Miguel para evitar alunizajes, el procedimiento consistente en estrellar un vehículo contra el escaparate para romper la luna y facilitar la rápida entrada de los ladrones. Desde la ACET aseguran que las informaciones publicadas en los últimos días en redes sociales y en algunos medios de comunicación locales sobre agresiones y ajustes de cuentas «solo provocan una alarma innecesaria y no reflejan la realidad». Fuentes municipales confirman que el número de denuncias por robos en Torremolinos «ha disminuido», un dato que en algunas zonas, como en La Nogalera, no resulta un indicador fiable por el bajo porcentaje de víctimas que acuden a la comisaría. La Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (Colega) considera que, aunque no están tipificados como delitos de odio, estos ataques «tienen un claro componente homófobo», ya que los delincuentes saben que la posibilidad de ser denunciados disminuye «por vergüenza o miedo».

Durante el encuentro organizado por la ACET, representantes de la Policía Nacional y Local aseguraron haber detenido a varios componentes de las bandas de ladrones que actúan en Torremolinos e incidieron en la importancia de interponer denuncias y de avisar a los servicios de emergencia, además de recomendar la instalación de sistemas homologados en los establecimientos. La sensación de inseguridad se agrava en negocios como las joyerías y las discotecas, cuyos clientes suelen ser objetivos prioritarios para estos delincuentes. «El número de robos y agresiones producidos en Torremolinos ha disminuido y la difusión de informaciones falsas sobre un tema tan delicado solo perjudican al municipio, pero siempre hay que mejorar en el refuerzo de la seguridad», explica Vallejo.

Varios empresarios de La Nogalera ya confirmaron a este periódico que preparan una batería de medidas como la instalación de cámaras de vigilancia, la contratación de seguridad privada en todo el entorno o la ubicación de coches de guardia en puntos estratégicos.